Socialistas impulsan espacio progresista para superar la confrontación

En el marco del proceso de renovación de autoridades partidarias a nivel nacional, más de 600 dirigentes y militantes del Partido Socialista (PS) de todo el país participaron de manera presencial y virtual del Primer Encuentro Federal “Socialismo construyendo futuro, hacia nuevos tiempos”, que tuvo como principal oradora a la exintendenta de Rosario Mónica Fein.

“Queremos un socialismo que sea la llave para un futuro de igualdad y libertad en Argentina”, sostuvo la actual secretaria general del partido, quien agregó: “Queremos un socialismo que le diga a la sociedad con una voz autónoma cómo ir hacia un lugar mejor, con más derechos. No queremos ser furgón de los proyectos que hoy plantean la confrontación, sino militantes comprometidos con la causa de nuestra Patria y convocar cada ciudadana y ciudadano a transformar la realidad desde el progresismo y la izquierda democrática”.

socialismo fein.jpg Mónica Fein fue la principal oradora. Partido Socialista

Entre los presentes en el encuentro realizado en el hotel Savoy de Buenos Aires, se destacaron el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Miguel Lifschitz; el diputado nacional Enrique Estévez; los diputados nacionales mandato cumplido María Elena Barbagelata y Juan Carlos Zabalza; el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti; los intendentes de Cosquín (Córdoba), Gabriel Musso, y de Yala (Jujuy), Santiago Tizón; legisladores provinciales de varias provincias, concejalas y concejales, y dirigentes de todo el país.

Fein inició su alocución con un sentido reconocimiento de parte de las y los socialistas “a las familias que perdieron seres queridos en la pandemia, a los equipos de salud, a los miles de argentinos y argentinas que están en emergencia social y económica, a los militantes de comedores comunitarios, y en especial a las mujeres que cuidaron a enfermos, ancianos e infancias, visibilizando la lucha contra la violencia de género y para decidir sobre su propia vida logrando el derecho histórico a la interrupción voluntaria del embarazo”.

socialismo1.jpg Más de 600 dirigentes y militantes participaron de manera presencial y virtual. Partido Socialista

La exintendenta de Rosario afirmó que “el socialismo forma parte de cada una de las luchas de nuestro pueblo para garantizar sus derechos. Participamos de la lucha del feminismo, la diversidad, contra el cambio climático, por los derechos humanos, de los trabajadores y trabajadoras. Somos la izquierda democrática y sabemos adónde queremos ir. La democracia es un valor que debemos defender. Sabemos que tenemos que convocar a todos y a todas a cambiar esta realidad. La participación de cada ciudadano y ciudadana es la que determina la construcción y el cambio de la realidad”, aseguró.

En este sentido, Fein señaló: “La realidad nos impone el desafío de definir un rumbo claro. Proponemos trazar un rumbo nacional que se nutra de cada experiencia, cada territorio, y tenga claro hacia donde quiere llevar el barco de nuestro Partido Socialista”.

La dirigente apuntó que la democracia argentina ha avanzado en materia de memoria, verdad y justicia, “pero son muchos los fracasos, las crisis, el antagonismo y muchísima más pobreza, sobre todo en las infancias. No es la confrontación el camino. Ha demostrado que ganan los que más tienen y pierde la mayoría”, enfatizó.

Fein destacó las experiencias de gestión en la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, cuyas políticas de salud, educación, descentralización, participación, “demuestran que las sociedades no están condenadas al fracaso, que hay otro camino”, y remarcó: “En 30 años de planificación urbana en Rosario, nunca vendimos un m2 de tierra pública a desarrolladores privados”.

Más adelante reconoció que con las experiencias locales no alcanza y es necesario construir un camino nacional. “No queremos ser furgón de los proyectos que hoy plantean la confrontación. Queremos una alternativa progresista, de izquierda democrática. Queremos un Partido Socialista que le diga a la sociedad con una voz autónoma cómo ir hacia un lugar de más igualdad, más libertad y más derechos. No queremos ser soldados de nadie, sino militantes comprometidos con la causa de nuestra Patria y convocar a las ciudadanas y ciudadanos transformar la realidad”, sostuvo.

Para finalizar, Fein aseveró que “la lucha no es por un partido o por una elección; es por nuestra Patria y por los hombres y mujeres que en 200 años de independencia dejaron la vida luchando por los ideales de justicia e igualdad por los que hoy nosotros estamos aquí. Convocamos a la unidad en la diversidad, a abrazar la política y defender lo público. Cuando alzamos una bandera con el puño y la rosa portamos una gran responsabilidad. Nos sentimos herederos de Palacios, de Juan B. Justo, de Alicia Moreau, de Bravo, de Estévez Boero, de Binner”, finalizó.