Ginés abraza publicación sobre la Sputnik V y enfrenta a toda la oposición hoy en Diputados

Durante el encuentro pasado, el funcionario defendió el plan de vacunación y acceso a dosis contra el coronavirus diseñado por el Gobierno kirchnerista. Tras dicha cumbre, Yedlin manifestó: “Tuvimos la oportunidad de despejar todas las dudas e invitamos al ministro a continuar con el diálogo que desde el inicio de su gestión venimos teniendo”.

Por su parte, la también diputada oficialista Carolina Moisés señaló que durante la reunión se pudo “confirmar lo que ya sabíamos los argentinos de buena fe: hay un enorme, responsable y sostenido trabajo del Gobierno nacional para cuidar a toda la población, no sólo adquiriendo las vacunas en un contexto internacional adverso, sino asegurando nuevamente los equipos e insumos hospitalarios para todo el país, porque todos debemos comprender que la pandemia aún no terminó”.

Moisés además dejó claro que “el efecto en el plano individual de la vacuna es inmediato, pero alcanzar una inmunización colectiva o de rebaño demorará meses, de modo tal que es fundamental que todos sigamos respetando las medidas de prevención”.

Sobre la ausencia de Juntos por el Cambio, la legisladora jujeña calificó al grupo opositor de “caprichosos que exigen información”. En esa línea, agregó: “Cuando se la damos, no les perece suficiente; exigen reuniones y cuando se habilitan, eligen no participar, y en este caso no tienen ningún justificativo”.

Alberto-Putin

En medio de las críticas por la falta de dosis prometidas y de información -la publicación de The Lancet apaciguó un poco el segundo punto- Alberto Fernández mantuvo ayer una comunicación telefónica de alrededor de 30 minutos con su par de la Federación Rusa, Vladímir Putin, quien le aseveró que “se está aumentando la producción de la vacuna para que la Argentina reciba el volumen acordado”.

Por su parte, el Presidente le comentó a Putin que “los resultados de la campaña de inmunización fueron excelentes, y sin efectos adversos”, y le solicitó la “ayuda de su par de Rusia para garantizar el suministro de vacunas hacia la Argentina y América Latina”.

Agenda

Se espera que durante la reunión de esta tarde, González García dé precisiones sobre los acuerdos alcanzados con las empresas que fabrican las vacunas, y los cronogramas de vacunación que apuntan a lograr la inmunización de la población.

Junto a él estarán los titulares de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Manuel Limeres; y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), Mirta Roses.

Críticas

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri, aseguró: “Llaman antivacunas a gente que tenía desconfianza en la vacuna rusa y esa desconfianza se la metió el Gobierno con las idas y venidas”.

Sobre dicho punto, el legislador cordobés dijo que “como el Gobierno no tiene rumbo, todos los días busca genera un noticia que genera una expectativa positiva para prenderse de ella y al otra día se cae esa expectativa y sube la desconfianza”.

Negri también criticó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por haberse aplicado la Sputnik V. En ese sentido, expresó: “Hacen como un desfile de moda, se sacan la foto cuando les dan la vacunas. ¿Por qué se la tiene que colocar primero Kicillof? La idea es que la gente los va a seguir de acuerdo a lo que ellos hagan y esa es una idea autoritaria, de pensamiento único. Yo me pongo la vacuna y detrás mío vayan todos a ponerse la vacuna porque yo soy el que genero confianza”.

Con la cumbre entre Ginés y los integrantes de la comisión de Salud, y pese a ser una reunión informativa, Diputados dará puntapié inicial al trabajo de sesiones extraordinarias. En la Cámara que comanda Sergio Massa, oficialismo y oposición no logran ponerse de acuerdo para volver al recinto, pese a los esfuerzos del tigrense para reanudar la votación de leyes.