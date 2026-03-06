Metrodelegados anuncian liberación de molinetes en una estación de la Línea D para el próximo lunes + Seguir en









Empleados denunciaron que una compañera desvinculada sufrió acoso sexual de parte de un Policía. Así, denunciaron "persecución y discriminación".

La liberacion de molinetes comenzará a partir de las 7 del lunes 9 de marzo.

Los metrodelegados del subte anunciaron que el próximo lunes se liberarán los accesos en la estación Congreso de Tucumán, de la línea D. La medida responde a protestas por la reincorporación de una trabajadora.

Fuentes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el motivo de la manifestación es por el despido de Araceli Pintos, tras denunciar un presunto acoso sexual sufrido durante su horario laboral por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad.

Trabajadores del subte liberarán los accesos en la estación Congreso de Tucumán Los empleados denunciaron que la cesantía de Pintos se llevó a cabo "de forma persecutoria, ilegal y discriminatoria", al tiempo que acusaron a Emova de "encubrir" al presunto acosador y exigieron que Pintos regrese a sus funciones.

"Continuaremos realizando todas las medida de acción a nuestro alcance para lograr ese objetivo", agregaron, a la vez que indicaron que la liberación de los accesos comenzará a las 7.

Por su parte, Emova le respondió a los metrodelegados que la mujer no fue reincorporada de manera inmediata luego de su período de prueba por “reiterados incumplimientos en sus tareas”. "La empresa cumplió con todas las instancias posibles para evitar dicha situación", aclaró la compañía.

subte linea d 2.jpg Una empleada del Subte sufrió acoso sexual de parte de un Policía de la Ciudad, según metrodelegados. SBASE Reabrió la estación Plaza Italia de la Línea D del subte La estación Plaza Italia del Subte de Buenos Aires reabrió hace unas semanas al público tras una renovación integral de su infraestructura. Las obras, realizadas en el marco del Plan de Renovación de Estaciones que impulsa Subterráneos de Buenos Aires, incluyeron la refacción completa de las instalaciones. Las obras realizadas alcanzaron los dos vestíbulos, los accesos y la zona de andén y comprendieron trabajos de pintura, revestimientos especiales para el tratado de las filtraciones, recambio total de pisos, nueva iluminación y restauración de murales. “Estamos haciendo una inversión enorme para mejorar la infraestructura del subte: se están fabricando los nuevos trenes, seguimos renovando estaciones y avanzando con obras fundamentales para que los usuarios viajen cada día mejor. Junto con la futura Línea F y la incorporación del TramBus, estamos dando un salto de calidad en la movilidad en la Ciudad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.