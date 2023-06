Suegro de Massa dice que con su postulación, "subió el rating" del peronismo

El ex diputado nacional y funcionario Fernando "Pato" Galmarini aseguró que, con la postulación presidencial de Sergio Massa , "el rating del peronismo subió", por lo que se mostró confiado en que Unión por la Patria triunfará en las elecciones.

En diálogo con la radio AM 990 , el ex secretario de Deportes de la Nación en los años 90, auspició que, con la postulación del líder del Frente Renovador "el rating del peronismo subió, porque Sergio es un candidato muy bueno y (Agustín) Rossi lo acompaña fenomenalmente bien".

Además, el padre de la titular de AySA, también se refirió a la posibilidad que se había barajado en algún momento de que UP presentara una fórmula integrada por Massa y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro: "Le tengo mucho cariño a Wado, pero no sé si era la mejor fórmula, no sé si tenía tanto rating".