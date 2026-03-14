Pesimismo en gobernador aliado: "La economía y el humor social van a crujir este año" + Seguir en









El mandatario de Mendoza, Alfredo Cornejo, proyectó un oscuro escenario para este año, sumándose a otros dos gobernadores radicales.

Cornejo junto a Milei, durante una de las visitas del Presidente a Mendoza.

Una misión conjunta de diez gobernadores provinciales estuvo la semana pasada en Nueva York buscando atraer capitales hacia proyectos de litio, cobre, oro y plata. Sin embargo, no todos se mostraron optimistas durante la "Argentina Week": Alfredo Cornejo, quien se alió a La Libertad Avanza el año pasado para las elecciones, trazó un escenario negativo.

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“Si crecemos al cuatro% algunos de esos puntos los explica Vaca Muerta, que no está en todas las provincias; otro tanto la pampa húmeda”, dijo durante su intervención en el evento internacional, y proyectó que “la economía y el humor popular van a crujir este año”. Cornejo había sido noticia por haber celebrado que Mendoza había sido la provincia que menos empleo privado registrado perdió en el 2025: un 0,6%, menos que otros 22 distritos que cayeron en este rubro. Sólo hubo dos excepciones, vinculadas a la producción energética: Neuquén y Río Negro.

El mandatario mendocino dijo que "hay entusiasmo. Ahora, de ese entusiasmo a tomar la decisión de invertir, hay un paso todavía”. “Para dar certidumbre a la inversión y a proyectos de largo aliento, se necesita mucho más que el RIGI. Se necesita certidumbre”, sostuvo y dio su análisis coyuntural: "El Gobierno tiene que enfrentar esta situación con mayor fortaleza política, cuidar a sus aliados y trabajar en conjunto para que no se frustre el proyecto, como se frustró el de Macri en 2018".

JAVIER MILEI Y GOBERNADORES EN NUEVA YORK Javier Milei junto a la comitiva de gobernadores en la Argentina Week. Presidencia Se trata de la segunda declaración del gobernador mendocino que confronta contra Casa Rosada. Durante el agasajo de Bodegas de Argentina en la Vendimia se distanció de la gestión nacional por el fondo de infraestructura provincial y dijo sin vueltas que “acá la noticia es la ausencia del presidente Javier Milei”.

Gobernadores radicales plantean diferencias con el modelo La mirada de Alfredo Cornejo se suma a otras declaraciones de mandatarios provinciales que apuntan al Gobierno nacional. En la última semana el santafesino Maximiliano Pullaro y el jujeño Carlos Sadir se unieron a esta postura y, más allá del malestar, puede representar un contratiempo para las negociaciones en el Congreso de la Nación.

El caso de Pullaro, quien no viajó a la Argentina Week, fue el más notorio porque ocurrió en el marco de la Expoagro. “La plata no está llegando a la gente y hay muchas personas, sobre todo de la clase media, a las que les cuesta llegar a fin de mes”, sentenció en diálogo con Cadena 3. Aunque valoró que "se corrigieron variables importantes, se bajó la inflación y también el riesgo país", pidió valorizar a la industria nacional: "Hay empresarios que hace décadas eran operarios y hoy tienen cientos de empleados. Defender la industria es defender el trabajo”. En otro sentido se expresó Sadir, en medio de la tensión creciente en su distrito por las negociaciones paritarias con trabajadores estatales. "Entiendo y comprendo el reclamo. Está claro que la Argentina está en una situación compleja que también impacta en las provincias", afirmó, y analizó que "hay una baja de la recaudación prácticamente histórica de los últimos trece años". "Entiendo que hay gente a la que con estos haberes le cuesta llegar a fin de mes o directamente no llega", concluyó el gobernador, que sí estuvo presente en la Argentina Week.