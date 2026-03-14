Elecciones del PJ en Navarro: ya proclamaron ganador a Santiago Maggiotti antes de medirse en las urnas + Seguir en









Este domingo está previsto que se elijan autoridades del Partido Justicialista autoridades en 17 distritos donde no hubo listas de unidad.

Santiago Maggiotti, exministro nacional, será el presidente del PJ en Navarro.

La Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires resolvió proclamar como vencedora de la interna partidaria en el distrito de Navarro a la lista encabezada por Santiago Maggiotti. La boleta, impulsada por el intendente Facudo Diz, no participará de los comicios previstos para el 15 de marzo.

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La decisión quedó formalizada a través de la Resolución N° 55, en el marco del proceso electoral interno que el PJ bonaerense lleva adelante para renovar autoridades partidarias en los 135 distritos de la provincia.

Según detalla el documento, el plazo para la presentación de listas había vencido el 8 de febrero, con una prórroga que extendió el horario límite hasta las 2 de la madrugada del 9 de febrero. Cumplido ese plazo, se presentaron listas correspondientes a todos los distritos bonaerenses.

Posteriormente, el 19 de febrero, la Junta Electoral dictó la Resolución N° 16 mediante la cual oficializó las listas de la Primera Sección Electoral que cumplían con los requisitos establecidos por la normativa partidaria y el reglamento electoral para competir en las elecciones internas.

En el caso de Navarro, inicialmente se habían oficializado dos listas que no habían recibido observaciones durante el proceso de validación. Sin embargo, el 12 de marzo ingresó ante la Junta Electoral la nota N° 790, presentada por el apoderado de una de las listas y por la candidata a presidenta Romina Re, en la que se comunicó la decisión de retirarse de la competencia interna.

A partir de esa presentación, el distrito quedó con una sola lista oficializada, la encabezada por Maggiotti, por lo que la Junta Electoral resolvió aplicar lo establecido en el artículo 10 del reglamento electoral partidario y el artículo 65 de la Carta Orgánica del partido. De esta manera, al quedar una única lista en competencia, se dispuso prescindir del voto de los afiliados en ese distrito y proclamar directamente a la nómina como ganadora de los comicios internos. En consecuencia, el órgano electoral partidario proclamó formalmente como presidente del Consejo del Partido Justicialista de Navarro a Santiago Maggiotti, titular de la lista oficializada. La resolución también establece la proclamación de los congresales provinciales correspondientes al distrito, cuyos nombres figuran en el anexo que acompaña la medida.