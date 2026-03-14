$LIBRA: nuevos hallazgos en el celular de Mauricio Novelli revelan acuerdo por u$s5 millones y un tweet preparado para Javier Milei

La información difundida por las querellas sobre las pericias telefónicas a uno de los principales acusados continúa sugiriendo el conocimiento que se tenía de la estafa.

Luego de que las pericias al celular de Mauricio Novelli revelen que tuvo una conversación fluida con Javier y Karina Milei el día de la estafa , ahora la información divulgada por las querellas exhiben que existiría un acuerdo por el pago de u$s5 millones para que el Presidente de la Nación difunda el token $LIBRA , al mismo tiempo que se formulaba un argumento para blindarse de las acusaciones.

Uno de los archivos hallados en el celular de Novelli muestra el borrador de un acuerdo entre él y Hayden Davis , CEO de Kelsier Ventures y desarrollador del token $LIBRA , en un acuerdo que involucra al Presidente y a su hermana.

"Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con 'H'. $1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto. $1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis. $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoria en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina", plantea el texto en su traducción desde el inglés, según un archivo difundido por el portal El Destape.

Otro de los hallazgos fue un texto que Mauricio Novelli guardó en su bloc de notas dos días después de la estafa $LIBRA, el 16 de febrero. El borrador diseñado proponía que el Presidente admitiera su respaldo ideológico al proyecto, pero que negara que se trataba de una iniciativa ilícita. "Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros" , decía en la previa al texto sugerido

"Quiero aclarar que apoyo plenamente la visión del proyecto de la moneda Libra. Me reuní personalmente con todos los involucrados y les expresé mi apoyo a sus objetivos. Si bien no tengo ningún interés financiero en el proyecto, confío en las personas que lo respaldan . No estoy muy versado en memecoins, y cuando mis oponentes políticos comenzaron a acusarme falsamente de estar involucrado en una estafa, eliminé mis publicaciones en las redes", era el texto que le sugirió Novelli al Presidente de la Nación.

La propuesta de Novelli tiene similitudes con la explicación que dio Javier Milei en X el 15 de febrero: "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)".

$LIBRA: las llamadas de Mauricio Novelli a Javier y Karina Milei el día de la estafa

Minutos antes y minutos después del lanzamiento del token $LIBRA, el presidente Javier Milei intercambiaba mensajes con el principal imputado del caso, Mauricio Novelli. También hay un intercambio de mensajes de WhatsApp entre Novelli y Karina Milei el día de la publicación del posteo de Milei.

El mismo 14 de febrero a las 23:37 horas tuvieron una videollamada por la misma aplicación Novelli junto al asesor Santiago Caputo. La conversación duró 4:37 minutos. El empresario “cripto” Novelli se encontraba en esos momentos en los Estados Unidos, donde también estaban Hayden Davis y Manuel Terrones Godoy, otros de los apuntados en la investigación.

El 14 de febrero, Novelli tiene ocho comunicaciones con Milei (en ambas direcciones, un ida y vuelta) a las 18:44, a las 18:54, a las 18: 56, a las 18.58; a las 19:03. Vuelven a hablar a las 19:32, a las 22 y a las 22:05.

Ese día, Novelli tiene siete comunicaciones con Karina Milei a las 17.53 y a las 19:04. También a las 19:17, a las 20.51, a las 21:21, a las 21:23 y a las 21:29.

A las 22:12 de ese mismo día, en el informe aparece una llamada entre Novelli y el exasesor Demian Reidel. El 20 de febrero, Novelli y Terrones Godoy mantuvieron un intercambio por WhatsApp. “Llevo eso para allá, pero borrá”, le dijo Novelli.