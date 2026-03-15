La Fórmula 1 no tenía un representante argentino desde hace tiempo, por eso la aparición de Franco Colapinto desde su debut con Williams hasta la llegada a Alpine ha logrado tener un impacto más que importante. Lo que genera el piloto bonaerense no solo se ve reflejado en el interés generó el deporte motor últimamente.
Franco Colapinto entre los más populares: el ranking de la Fórmula 1 donde se destaca el piloto argentino
Pese a que no atraviesa su mejor momento en las pistas, el piloto oriundo de Pilar consiguió ganarse del cariño del público.
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El oriundo de Pilar también tuvo una gran llegada en el ámbito internacional, algo que solo fue posible gracias al carisma que lo caracteriza. Esto lo hizo ubicarse por encima de corredores mucho más experimentados en un curioso ranking.
Los pilotos de Fórmula 1 más seguidos en Instagram
Al revisar los perfiles oficiales de la plataforma, la tabla de posiciones la lidera Lewis Hamilton con más de 42,2 millones de seguidores. Detrás del británico aparecen Charles Leclerc, con 22,2 millones, y Max Verstappen, que cierra los tres primeros lugares con 17,9 millones.
Lo más llamativo al repasar estos números es el lugar que ocupa Colapinto. Con un puñado de carreras encima, el argentino pasó la barrera de los 5,3 millones de seguidores y se acomodó en el puesto 12º a nivel mundial. Este salto lo dejó arriba de varios pilotos europeos de renombre, empujado por el aguante incondicional que le dan los hinchas en cada publicación.
Para tener la foto completa del impacto que genera cada uno, acá está el listado definitivo con los 22 corredores titulares de esta temporada de la Fórmula 1:
- Lewis Hamilton: 42,2 millones
- Charles Leclerc: 22,2 millones
- Max Verstappen: 17,9 millones
- Carlos Sainz: 12,4 millones
- Lando Norris: 11,6 millones
- Sergio Pérez: 8,3 millones
- George Russell: 8,2 millones
- Fernando Alonso: 7,9 millones
- Oscar Piastri: 6,1 millones
- Pierre Gasly: 6,0 millones
- Valtteri Bottas: 5,5 millones
- Franco Colapinto: 5,3 millones
- Kimi Antonelli: 4,6 millones
- Alex Albon: 4,1 millones
- Ollie Bearman: 3,5 millones
- Esteban Ocon: 2,8 millones
- Nico Hülkenberg: 2,7 millones
- Gabriel Bortoleto: 1,8 millones
- Lance Stroll: 1,6 millones
- Isack Hadjar: 1,4 millones
- Liam Lawson: 1,3 millones
- Arvid Lindblad: 980.000
El gran recibimiento de Franco Colapinto en China
Ese acompañamiento virtual se hizo notar en el mundo real cuando el calendario llegó a territorio asiático. Apenas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Shanghái, el piloto de Alpine se encontró con una multitud de locales que lo esperaban con banderas y carteles. Una bienvenida que dejó en claro que su popularidad ya no es exclusiva de los argentinos.
Mientras caminaba por la terminal con un piluso de Boca, interactuó con la gente y recibió varios regalos curiosos. Las fanáticas orientales le dieron desde un oso panda de peluche y un muñeco del Rayo McQueen hasta una pulsera brillante. Fiel a su estilo, agradeció los gestos y bromeó diciendo que si los diamantes eran de verdad los iba a vender.
La locura en China también se replicó en las redes de ese país, donde los usuarios mantienen la costumbre de cambiarles el nombre a los deportistas extranjeros. Jugando con la fonética, empezaron a llamarlo "botella de cola", porque la pronunciación de "Colapin" suena casi igual a "kele píng", la palabra que usan allá para la gaseosa. El apodo se viralizó y le sumó color a la gira.
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