Franco Colapinto entre los más populares: el ranking de la Fórmula 1 donde se destaca el piloto argentino + Seguir en









Pese a que no atraviesa su mejor momento en las pistas, el piloto oriundo de Pilar consiguió ganarse del cariño del público.

El argentino ha demostrado ser de los pilotos más queridos de la parrilla. Clive Rose/Getty Images

La Fórmula 1 no tenía un representante argentino desde hace tiempo, por eso la aparición de Franco Colapinto desde su debut con Williams hasta la llegada a Alpine ha logrado tener un impacto más que importante. Lo que genera el piloto bonaerense no solo se ve reflejado en el interés generó el deporte motor últimamente.

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El oriundo de Pilar también tuvo una gran llegada en el ámbito internacional, algo que solo fue posible gracias al carisma que lo caracteriza. Esto lo hizo ubicarse por encima de corredores mucho más experimentados en un curioso ranking.

Franco Colapinto Peter Fox/Getty Images Colapinto se destaca entre sus colegas como uno de los más carismáticos y queridos por el público. Peter Fox/Getty Images Los pilotos de Fórmula 1 más seguidos en Instagram Al revisar los perfiles oficiales de la plataforma, la tabla de posiciones la lidera Lewis Hamilton con más de 42,2 millones de seguidores. Detrás del británico aparecen Charles Leclerc, con 22,2 millones, y Max Verstappen, que cierra los tres primeros lugares con 17,9 millones.

Lo más llamativo al repasar estos números es el lugar que ocupa Colapinto. Con un puñado de carreras encima, el argentino pasó la barrera de los 5,3 millones de seguidores y se acomodó en el puesto 12º a nivel mundial. Este salto lo dejó arriba de varios pilotos europeos de renombre, empujado por el aguante incondicional que le dan los hinchas en cada publicación.

Para tener la foto completa del impacto que genera cada uno, acá está el listado definitivo con los 22 corredores titulares de esta temporada de la Fórmula 1:

Lewis Hamilton: 42,2 millones

Charles Leclerc: 22,2 millones

Max Verstappen: 17,9 millones

Carlos Sainz: 12,4 millones

Lando Norris: 11,6 millones

Sergio Pérez: 8,3 millones

George Russell: 8,2 millones

Fernando Alonso: 7,9 millones

Oscar Piastri: 6,1 millones

Pierre Gasly: 6,0 millones

Valtteri Bottas: 5,5 millones

Franco Colapinto: 5,3 millones

Kimi Antonelli: 4,6 millones

Alex Albon: 4,1 millones

Ollie Bearman: 3,5 millones

Esteban Ocon: 2,8 millones

Nico Hülkenberg: 2,7 millones

Gabriel Bortoleto: 1,8 millones

Lance Stroll: 1,6 millones

Isack Hadjar: 1,4 millones

Liam Lawson: 1,3 millones

Arvid Lindblad: 980.000 Colapinto Fórmula 1 Sona Maleterova/Getty Images El argentino aún no pudo sumar puntos desde que está en Alpine. Sona Maleterova/Getty Images El gran recibimiento de Franco Colapinto en China Ese acompañamiento virtual se hizo notar en el mundo real cuando el calendario llegó a territorio asiático. Apenas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Shanghái, el piloto de Alpine se encontró con una multitud de locales que lo esperaban con banderas y carteles. Una bienvenida que dejó en claro que su popularidad ya no es exclusiva de los argentinos. Mientras caminaba por la terminal con un piluso de Boca, interactuó con la gente y recibió varios regalos curiosos. Las fanáticas orientales le dieron desde un oso panda de peluche y un muñeco del Rayo McQueen hasta una pulsera brillante. Fiel a su estilo, agradeció los gestos y bromeó diciendo que si los diamantes eran de verdad los iba a vender. La locura en China también se replicó en las redes de ese país, donde los usuarios mantienen la costumbre de cambiarles el nombre a los deportistas extranjeros. Jugando con la fonética, empezaron a llamarlo "botella de cola", porque la pronunciación de "Colapin" suena casi igual a "kele píng", la palabra que usan allá para la gaseosa. El apodo se viralizó y le sumó color a la gira.

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