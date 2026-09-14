Sueños Compartidos: absolvieron a Julio De Vido y condenaron a José López y los hermanos Schoklender

El Tribunal Oral Criminal N°5 dictó el veredicto en la causa por el desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales. También fueron sobreseídos otros cinco imputados.

La Justicia absolvió a Julio De Vido y condenó a José López.

El Tribunal Oral Criminal (TOC) N°5 absolvió al exministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa Sueños Compartidos y condenó a los exfuncionarios José López y Abel Fatala , además de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender , por el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.

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El veredicto fue dictado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg en los tribunales de Comodoro Py 2002, un día antes de que venciera el plazo de prescripción de la acción penal considerado por la Fiscalía .

López, exsecretario de Obras Públicas, y Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, fueron condenados a 2 años y 9 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En tanto, Sergio Schoklender recibió una pena de 2 años y 8 meses , mientras que su hermano Pablo fue condenado a 2 años y 4 meses de prisión condicional , ambos como partícipes necesarios.

Las penas fueron inferiores a las solicitadas por el fiscal Diego Velasco, quien había pedido 6 años de prisión para De Vido, López, Fatala y los hermanos Schoklender , y penas de 4 años para el resto de los acusados.

El Tribunal Oral Criminal N°5 dictó el veredicto en la causa por el desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales.

Además de De Vido, el tribunal absolvió a Carlos Castellano, exfuncionario del Ministerio de Planificación; Daniel Freidin, exasesor de Fatala; y Daniel Nasif y Karina Nasif, exfuncionarios de la provincia de Santiago del Estero.

Al comienzo de la audiencia, los jueces rechazaron los planteos de las defensas vinculados con la insubsistencia de la acción penal por vulneración del plazo razonable, la prescripción de la acción penal y la nulidad de los alegatos de los acusadores.

Decomiso de más de $206 millones

Por mayoría, el tribunal también ordenó el decomiso de los bienes que habían sido cautelados por un total de $206.438.454,05, monto que fue establecido como el dinero desviado de los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.

Según resolvieron los jueces, la suma deberá ser actualizada al momento en que la sentencia quede firme.

La jueza Palliotti informó además que el 13 de noviembre a las 17 se realizará una audiencia en la que se dará lectura a los fundamentos de las condenas y absoluciones.

Qué se investigó en la causa Sueños Compartidos

El juicio comenzó en marzo y tuvo como eje las irregularidades detectadas en el programa de construcción de viviendas sociales impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través del proyecto Sueños Compartidos.

La investigación buscó determinar cómo fueron utilizados los fondos públicos que el Estado Nacional había destinado al programa, por un monto estimado en más de $206 millones.

Según la acusación, entre 2005 y 2011 se registraron irregularidades en la ejecución de las obras, entre ellas sobreprecios y contrataciones sin licitación, además de desvíos de fondos destinados originalmente a la construcción de viviendas.