Legislatura porteña: buscan "blindar" al Premetro por ley con un plan para mejorar el servicio y ampliar la red + Agregar ámbito en









Daniel Amoroso, presidente del Partido Integrar, presentó un proyecto para declararlo "servicio público estratégico" con el fin de proteger su continuidad. La iniciativa llega luego de detectar que en 2025 sólo se ejecutó el 28% del presupuesto asignado al servicio.

El proyecto apunta a asegurar la continuidad del servicio.

El Partido Integrar presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para proteger, modernizar y ampliar el Premetro, uno de los principales medios de transporte público de la zona sur de la Ciudad. La iniciativa, elaborada a partir de varios meses de trabajo con usuarios y trabajadores, propone declarar al servicio como “estratégico y de interés público” y establece que ninguna medida que implique su reducción, interrupción o desmantelamiento pueda realizarse sin autorización previa de la Legislatura.

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“El Premetro no puede seguir siendo el transporte olvidado de la Ciudad. Miles de vecinos dependen de este servicio todos los días y necesitan que funcione mejor, con mayor frecuencia, seguridad y accesibilidad. Pero además hay que mirar hacia adelante: no alcanza con conservar lo que tenemos, hay que ampliar la red”, sostuvo Daniel Amoroso, presidente del espacio y autor del proyecto.

La iniciativa es el resultado de un extenso trabajo que Integrar comenzó el año pasado, con reuniones con usuarios diarios del Premetro para conocer en detalle el funcionamiento cotidiano del servicio. Luego, mantuvieron una serie de encuentros con sus trabajadores, quienes plantearon las principales problemáticas que enfrentan y las dificultades para sostener las prestaciones en las condiciones habituales; y los acompañaron durante la presentación en la Legislatura porteña de un proyecto elaborado por ellos mismos para defender el servicio.

Qué dice el proyecto sobre el Premetro La propuesta establece una primera etapa destinada a recuperar y poner en valor el servicio actual. Para eso, obliga al Gobierno porteño a elaborar e implementar en un plazo máximo de 180 días un Plan de Mejora Integral, que deberá contemplar la renovación y mantenimiento de los coches, mejoras en las frecuencias, reacondicionamiento de estaciones y paradas, modernización de la señalización, mayores condiciones de seguridad y accesibilidad para personas con movilidad reducida.

El proyecto también incorpora una segunda etapa destinada específicamente a la expansión del Premetro. El Poder Ejecutivo deberá realizar en el plazo de un año estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para analizar nuevas trazas y extensiones, priorizando la conectividad de la zona sur y los barrios con menor acceso al transporte público. A partir de esos estudios, tendrá que presentar ante la Legislatura un Plan de Expansión con un cronograma de obras y su correspondiente esquema de financiamiento.

Advierten que apenas se ejecutó el 28% del presupuesto del Premetro En paralelo al trabajo territorial, Integrar realizó pedidos de información al Gobierno de la Ciudad para conocer el estado del servicio y la utilización de los recursos asignados. De acuerdo con la información obtenida por el espacio, durante 2025 sólo se ejecutó el 28% del presupuesto previsto para el Premetro. “Esa subejecución generó problemas de mantenimiento de vías, señalización y material rodante, además de menores frecuencias y dificultades de accesibilidad. Algunos de los coches en funcionamiento tienen alrededor de 40 años y presentan deficiencias como la falta de aire acondicionado y calefacción”, explicó Amoroso “Hoy hay un problema concreto de inversión y mantenimiento que termina afectando a los vecinos y a los trabajadores. El Premetro es un servicio esencial para miles de personas y los vecinos del Sur necesitan un transporte moderno, eficiente y conectado con el resto de la Ciudad. Por eso tenemos que dejar atrás la discusión sobre cómo evitar que siga deteriorándose y empezar a discutir cómo hacerlo crecer, garantizando su protección, modernización, fortalecimiento y expansión progresiva”, concluyó Amoroso. Además de las obras, el proyecto obliga a establecer y publicar periódicamente indicadores de calidad sobre frecuencia, puntualidad, ocupación y satisfacción de los usuarios, contempla mecanismos de participación de vecinos y organizaciones barriales y exige que el Gobierno informe anualmente a la Legislatura sobre el estado del servicio, las inversiones realizadas y los avances de los planes de mejora y expansión.