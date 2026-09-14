La SIDE anunció la creación del Cuerpo de Inteligencia de la Nación

El organismo presentó un nuevo Estatuto del Personal de Inteligencia, con una carrera profesional basada en el mérito, la capacitación y la selección de perfiles especializados.

SIDE anunció nuevo Estatuto: Se creó el Cuerpo de Inteligencia de la Nación con una carrera profesional basada en el mérito.

El secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, anunció la creación del Cuerpo de Inteligencia de la Nación , conformado por los "mejores perfiles de Argentina", a partir de la presentación del nuevo Estatuto del Personal de Inteligencia de la SIDE .

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"Vamos a crear el Cuerpo de Inteligencia de la Nación conformado por los mejores perfiles de Argentina ", afirmó Auguadra. Según explicó, la reforma busca sentar las bases de un cuerpo profesional, moderno y al servicio permanente de los intereses de los argentinos.

"Durante décadas, la Inteligencia de nuestro país sufrió las consecuencias de la improvisación, la degradación institucional y la ausencia de una política a largo plazo", sostuvo el funcionario. En ese marco, señaló que el Gobierno tomó la decisión de revertir ese proceso y reconstruir una capacidad estratégica para la defensa de la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales.

Auguadra destacó que el nuevo Estatuto constituye "un hito" en esa transformación y que, por primera vez, la SIDE contará con una verdadera Carrera de Inteligencia. El esquema contempla un proceso de ingreso abierto y transparente, mecanismos de selección rigurosos, competitivos y despolitizados, además de una formación especializada y permanente.

El sistema de desarrollo profesional estará basado en el mérito, la capacitación, la experiencia y el desempeño. De acuerdo con el secretario, el objetivo es construir una estructura que trascienda gobiernos y generaciones , con vocación de servicio, identidad institucional y altos estándares de preparación.

"Porque una Nación que aspira a decidir libremente su destino necesita contar con instituciones capaces de comprender el mundo, anticipar amenazas y proteger sus intereses", afirmó Auguadra.

Una carrera profesional basada en el mérito

El funcionario también sostuvo que la reconstrucción del Sistema de Inteligencia Nacional no consiste solamente en modernizar estructuras, sino en recuperar una capacidad esencial del Estado argentino. En ese sentido, remarcó que la tarea comenzará por la selección de hombres y mujeres idóneos, íntegros y altamente capacitados.

"La República Argentina vuelve a construir una Inteligencia de Estado a la altura de su historia, de sus desafíos y de su futuro", concluyó.

Por su parte, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, expresó que en la SIDE buscan "formar a los mejores profesionales para defender los intereses del país". También destacó que el nuevo Estatuto permitirá construir "una carrera estable, exigente y apolítica, basada en el mérito y la excelencia profesional".

"El interés nacional está por encima de todo", cerró Lago Rodríguez.