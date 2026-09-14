Consejo de la Magistratura: el PJ dividido, UCR y LLA, las terminales de las listas de abogados que competirán en octubre

Las agrupaciones entregaron a la Junta Electoral los nombres de sus candidatos titulares y suplentes. Quiénes integran las boletas y cuáles son sus terminales políticas.

El Consejo de la Magistratura votará el 20 de octubre para definir la representación de los abogados.

Las agrupaciones de abogados que competirán en las elecciones para el Consejo de la Magistratura de la Nación presentaron este lunes ante la Junta Electoral las listas de candidatos titulares y suplentes. Los letrados con matrícula federal elegirán a sus cuatro representantes para los próximos cuatro años. Quiénes integran las boletas y cuáles son sus terminales políticas.

El 20 de octubre se llevarán a cabo los comicios para elegir a los miembros que cubrirán los 4 cargos que corresponden al estamento de los abogados dentro del órgano dependiente del Poder Judicial, encargado de intervenir en el proceso de candidatos para cubrir vacantes judiciales y de efectuar los procedimientos disciplinarios contra los magistrados.

Entre las listas que pugnarán por ingresar al Consejo aparecen representantes del peronismo -dividido en dos tribus-, de La Libertad Avanza y candidatos afines al sector de Daniel Angelici en la Unión Cívica Radical (UCR). La foto final muestra divisiones intrapartidarias y nuevas alianzas, fruto de las negociaciones que tuvieron lugar las últimas semanas.

Por empezar, la votación del mes próximo marcará el final del mandato para Jimena de la Torre , representante del PRO, y María Fernanda Vázquez, decana de la facultad de derecho de la Universidad de Lomas de Zamora y afín al peronista Diego Molea. También dejarán sus sillas César Grau y Alberto Maques: el primero entró en lugar del fallecido peronista Héctor Recalde, mientras que el segundo lo hizo en lugar del renunciante Miguel Piedecasas.

En la sede de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) se presentaron este lunes cuatro listas con sus respectivos postulantes. Se trata de Unidad en Defensa de la Abogacía, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, Abogacía Federal y Abogacía por la Libertad , las cuales dirimirán la contienda electoral, no sin antes recibir el visto bueno de la Junta que deberá llegar el 30 de septiembre.

A la izquierda, Alberto Biglieri durante el encuentro federal de Abogados por la Argentina.

Unidad en Defensa de la Abogacía

La primera lista lleva como primer candidato titular a Alberto "Nacho" Biglieri, abogado administrativista que estuvo en cabeza de la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Zárate luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones anulara los comicios y ordenara desplazar de la conducción gremial nacional al peronista Abel Furlán. Biglieri fue consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023 y asesor del Consejo de la Magistratura de la Nación.

En agosto recibió un fuerte respaldo durante el IV Congreso Nacional de Abogados por Argentina, la agrupación vinculada al dirigente radical Daniel Angelici. En el cónclave que se llevó a cabo en Rosario participaron más de 300 abogados, entre ellos Ricardo Gil Lavedra, quienes concentraron el debate en la demora en los concursos, las vacantes que aún permanecen sin cubrir y la necesidad de mejorar los mecanismos de selección y control de los magistrados.

La lista la componen nombres como Claudia Sarmiento, actual secretaria de Relaciones Institucionales de San Juan y abogada cercana a Jimena de la Torre. Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, le sigue en tercer escalón y completa la nómina de titulares María Jazminka Mihaljevic, representante del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial cordobés. Entre los suplentes aparecen Carlos Mas Vélez, referente histórico de la UCR porteña; Ana Silvia Ruiz O’Neill; Guillermo Martín Lipera, ex presidente del Colegio de Abogados de CABA y Carolina Andrea Grillo.

Juan Manuel Olmos, referente del peronismo porteño. Mariano Fuchila

El PJ irá dividido en dos listas

Diego Molea y el sector de Juan Manuel Olmos y La Cámpora no lograron acordar una lista de unidad, por lo que el 20 de octubre el peronismo irá dividido en dos listas. Una de ellas será la de Abogacía Unidad y Dignidad Profesional, con apoyo del titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) y hombre fuerte del PJ porteño, y del camporismo. Al frente de la boleta estará Itatí Demarchi, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María.

Demarchi estará acompañada por Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de CABA durante cuatro oportunidades y actual miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Completan la nómina de candidatos titulares Julia Toyos, presidenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta, y Andrés Abramovich, vicepresidente del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe.

"Es importante que se sienten allí los que ejercen la profesión de verdad y conocen las necesidades de quienes trabajan con el derecho, que sufren al igual que el resto de los argentinos los graves problemas que ocasiona el Gobierno de Milei. Abogadas y abogados con convicciones fuertes, que sean una expresión del país federal", afirmó Olmos. La boleta recibió el respaldo de más de 30 colegios de abogados de todo el país.

En paralelo, Molea, expresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación entre 2021 y 2022 y actual miembro del órgano judicial, armó una estructura junto a un sector del radicalismo, el gobernador Martín Llaryora y Piedecasas y presentó la lista de "Abogacía Federal".

La boleta la encabezará Fernando Pablo Lavene, director de la Caja de la Abogacía de Buenos Aires entre 2016 y 2021 y otrora presidente del Colegio de Abogados de La Plata. Lo secundará Sandra Silvina París, exdiputada bonaerense e exintegrante del Consejo de la Magistratura provincial en representación de la Legislatura. Actualmente es secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata. Los acompañarán Eduardo Awad y Myriam Londero.

Participé de la celebración del Día de la Abogacía en el @calzlomas

Con la presencia de más de 800 colegas compartimos un momento para poner en valor los lazos que nos unen: la vocación por nuestra profesión, la defensa de la Democracia y el compromiso con nuestra comunidad en… pic.twitter.com/j8wBM0okRa — Diego Molea (@DiegoMolea) August 31, 2026

La Libertad Avanza jugará en la contienda

La pulseada nacional tendrá su correlato al interior de la elección de los abogados que representarán al estamento en el Consejo de la Magistratura. Además de la UCR y el peronismo, La Libertad Avanza definió a sus propios candidatos. Con el visto bueno de Eduardo "Lule" Menem, y por consiguiente de Karina Milei, se presentó el nombre de Luis Alberto Palomino, actual concejal libertario de Vicente López y presidente del bloque de LLA en el Concejo Deliberante.

En su paso por la gestión pública, Palomino se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación hasta febrero del 2025 y estuvo al frente de la unidad ejecutora del programa Volver al Trabajo, que administró los explanes Potenciar Trabajo. Tras su renuncia volvió a su cargo en el partido del Gran Buenos Aires. En 2025 fue candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral bonaerense.

“El Consejo de la Magistratura tiene una enorme responsabilidad institucional. Queremos representar a los abogados, defender el mérito y la idoneidad y trabajar para que la Justicia vuelva a generar confianza. Necesitamos un Consejo que funcione y que esté a la altura de lo que demanda la sociedad argentina”, expresó en un encuentro de abogados en Mar del Plata.

Luis Palomino, concejal de Vicente López, durante un encuentro de abogados en Mar del Plata.

Lo seguirán Valeria Fredes, exvicepresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) durante la administración de Javier Milei; Martín Javier Buscemi, abogado de San Rafael, y Alicia María Susana Colazo, abogada matriculada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Presentadas las listas, el órgano electoral habilitará ahora un plazo de dos semanas días durante el cual se podrán realizar observaciones e impugnaciones. A partir de este martes, se trasladará a los apoderados las listas para que tomen conocimiento de los demás postulantes y luego se dará pie a que, en un lapso de seis días, puedan presentar sus quejas.

Entre el 21 y el 26 de septiembre los representantes de las agrupaciones podrán subsanar errores y contestar observaciones. De no prosperar, el 30 de septiembre quedarán oficializadas las boletas.