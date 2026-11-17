Con seis firmas propias, el oficialismo apunta al apoyo de la UCR para acercarse a las 10 firmas necesarias para llevar la suspensión de las PASO al recinto.

La Libertad Avanza llega a la reunión de esta tarde en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado con varias incógnitas para blindar el dictamen de mayoría de suspensión de las PASO . Con seis firmas propias y tres potenciales aliados de la UCR, la incógnita es si las gestiones de Diego Santilli podrán abroquelar el apoyo de los gobernadores radicales y si el peronismo disidente aportará la firma de oro para habilitar el tratamiento del proyecto en el recinto.

El encuentro está convocado para las 15 en el Salón Arturo Illia, bajo la presidencia del libertario Agustín Coto, y el Gobierno necesita que termine con un despacho firmado por al menos 10 integrantes de los 19 que componen ese cuerpo para llevar la iniciativa al pleno del Senado antes de fin de año.

El poroteo en la previa indica que LLA cuenta con seis votos propios: el presidente de la comisión, Agustín Coto, junto con Patricia Bullrich, María Belén Monte de Oca, Nadia Márquez, Luis Juez e Ivanna Arrascaeta. A ellos se sumarían tres aliados que en la Casa Rosada consideran probables, los radicales Rodolfo Suárez, Eduardo Vischi y Flavio Fama. Serían nueve, al borde del dictamen de mayoría.

Para llegar a diez, el oficialismo necesita al menos dos de los cuatro que siguen en negociación: el correntino Carlos Mauricio Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas; la jujeña Carolina Moisés, de Convicción Federal; y la tucumana Beatriz Ávila, del Bloque Independencia. En la vereda de enfrente, el peronismo-kirchnerismo aporta seis votos en contra: Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Florencia López, Cándida Cristina López, José Emilio Neder y Mariano Recalde.

Los tres votos de la UCR aparecen como los más accesibles para el oficialismo , pero tienen un costo para la Casa Rosada. Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdes (Corrientes) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) plantean que la reforma política habilite las colectoras para que los candidatos radicales a legisladores nacionales puedan colgarse de la boleta presidencial de Javier Milei. Para un partido que necesita de mínima conservar la actual base de diputados y senadores naciones en 2027, el mecanismo es una herramienta de supervivencia electoral: le permite aprovechar el arrastre de la fórmula presidencial sin fusionarse con La Libertad Avanza.

El segundo pedido es territorial. La UCR plantea que la oposición al kirchnerismo vaya unificada en distritos como Córdoba y La Pampa, detrás de candidatos radicales como Rodrigo de Loredo y Martín Berhongaray. Es decir, pide que el oficialismo no le compita con candidaturas propias donde el radicalismo considera tener la mejor chance de ganar. Lo mismo en las provincias donde ya mandan gobernadores radicales. Un ejemplo es Mendoza donde Luis Petri no baja su postulación como candidato libertario y amenaza la sucesión de Cornejo.

Se negocian las PASO

El Gobierno ya dio una señal en esa dirección: abrió la puerta a las listas colectoras para sumar el respaldo de gobernadores y bloques aliados. Resta saber si esa concesión alcanza para el segundo reclamo, que es más delicado porque obliga a LLA a ceder lugares en las listas, algo que nunca resulta gratuito en la interna libertaria.

El peso del radicalismo excede sus tres firmas. Sin Vischi, Juri y Fama, el oficialismo ni siquiera llega a nueve. Además, el respaldo de la UCR funciona como anzuelo politico para los indecisos: si firman, a los senadores de Provincias Unidas, Convicción Federal y el Bloque Provincial les reduce el costo político de también estampar su firma en el dictamen de mayoría.

Las cuatro firmas votos que le faltan a LLA para llegar a 10 pertenecen a senadores de provincias cuya decisión depende en buena medida de lo que se acuerde con sus gobernadores. Por eso la negociación de fondo no se juega solo en el Senado, sino en Casa Rosada. Ahí aparece el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que en las últimas horas aceleró las conversaciones con mandatarios provinciales. Este jueves viajará a Mendoza junto a Cornejo para participar de la cumbre de minería sustentable, un escenario que reúne a varios gobernadores. Un día después, el viernes, se espera la presencia Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Alberto Weretilneck (Rio Negro) en la reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Parque Norte. Son dos citas consecutivas para sostener el diálogo con las provincias mientras el expediente avanza en el Senado.

Arde la interna en La Libertad Avanza

Sin embargo hay un factor que atraviesa todo el cálculo y que no figura en ninguna planilla: la interna entre Bullrich y la Casa Rosada. La convocatoria a la comisión se hizo, según trascendió, sin avisarle a la jefa del bloque, que además es una de las firmantes necesarias del dictamen. A eso se sumó la decisión de Karina Milei de marginar a Bullrich de las gestiones con gobernadores y senadores aliados, lque quedaron a cargo de Santilli y los Menem.

La paradoja es evidente. La responsable formal de conseguir las firmas es una dirigente que no participa de la mesa donde se negocian. Cada una de las dos partes tiene incentivos para que el dictamen salga, pero también para que el crédito, o la culpa en caso de fracaso, quede del otro lado.

El contexto político no ayuda a que el oficialismo tenga certezas en el Senado. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reclamó públicamente avanzar con la iniciativa, que permanece trabada desde abril. El mensaje llegó a la Cámara alta con un subtexto claro: el Ejecutivo quiere resultados y no está dispuesto a esperar los tiempos de Bullrich.

Se presentan así tres escenarios para La Libertad Avanza. El mejor para el Gobierno es que las negociaciones de las últimas horas rindan frutos y aparezcan al menos cuatro firmas de aliados para que el dictamen de mayoría quede firmado esta tarde en la reunión de comisión. Otra posibilidad es que el oficialismo logre ocho o nueve firmas y pase a un cuarto intermedio para seguir negociando, con la mirada puesta en lo que ocurra en la cumbre de Mendoza y en el CFI.

El tercero seria una dura derrota política para LLA: que la reunión termine sin dictamen y con las interna entre Bullrich y los Milei expuesta frente a un peronismo triunfante. En ese caso, la discusión sobre quién condujo mal las negociaciones estallaría puertas adentro del gobierno nacional.