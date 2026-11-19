Mientras el Gobierno nacional obtuvo dictamen para la suspensión de las primarias, en el distrito porteño no hay consenso para modificar el sistema electoral. Mientras tanto, el PRO busca un acuerdo con La Libertad Avanza y el principal partido opositor debate internamente cómo ampliar el frente para ganar en 2027.

Mientras La Libertad Avanza (LLA) se encamina a suspender por un año las PASO nacionales , en la Ciudad de Buenos Aires todo indica que no habrá cambios: las elecciones en las que se votará a Jefe de Gobierno y que renovarán la mitad de la Legislatura mantendrán el esquema de internas . El bloque peronista, que tendría la llave para destrabar un eventual debate, fijó una posición contraria a modificar el proceso electoral para comicios Ejecutivos, postura que es acompañada por Jorge Macri , a contramano de la decisión del PRO a nivel nacional. Cómo impacta en el escenario de 2027 y hacia dónde va cada partido.

Luego de idas y vuelta, el Senado consiguió dictamen para el proyecto de reforma política que habilitará la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias por única vez, una medida que, en caso de ser aprobada por ambas cámaras, tendrá validez para las elecciones presidenciales del año próximo en las que Javier Milei irá en busca de la reelección. Con el apoyo de aliados, Patricia Bullrich quedó a tiro de darle al Presidente de la Nación la buena nueva, luego del ruido generado entre la senadora y un sector del Gobierno.

El debate impulsado por la Casa Rosada tiene su correlato en el mundo político porteño. La libertaria Pilar Ramírez presentó un proyecto para modificar el Código Electoral de la Ciudad, enfocado en la supresión de las primarias. "Las PASO son una interna millonaria entre partidos políticos que pagan todos los porteños. Nosotros ya presentamos un proyecto para que se suspendan. Es momento de aprobarlo" , reclamó esta semana en medio de las discusiones parlamentarias en el Congreso.

La iniciativa ingresó a la Legislatura en abril, en el marco de un paquete de proyectos enviados por el bloque violeta para presionar sobre la agenda del jefe de Gobierno. Desde entonces no registró más movimientos que el giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuyo presidente es un miembro de su propio espacio, el legislador libertario Nicolás Pakgojz.

Ocurre que ni en Uspallata ni en buena parte de los partidos que integran el Palacio Legislativo porteño ven con buenos ojos la modificación del cronograma electoral, mucho menos cuando restan apenas meses para que comiencen las campañas para las elecciones. "Las cuestiones electorales no hay que discutirlas para las elecciones que vienen" , dijo recientemente el jefe de Gobierno al ser consultado sobre su mirada respecto de las PASO porteñas.

Para Macri, las primarias son útiles cuando lo que está en juego es la elección de cargos en el Poder Ejecutivo. Así lo hizo saber en 2025, cuando envió un proyecto a la Legislatura que suspendió las internas para las elecciones legislativas.

En aquel entonces, el bloque peronista que lidera Claudia Neira se mostró de acuerdo con el oficialismo. Consideraron oportuno acompañar la medida ya que las elecciones intermedias tienen una relevancia menor a las de Jefe de Gobierno y argumentaron que era una manera de mostrar austeridad de cara al electorado en un contexto económicamente adverso. Aunque también criticaron que se abriera la discusión en pleno año electoral.

Así, el PRO cosechó 55 votos afirmativos gracias al apoyo libertario, de la UCR y de bloques como Confianza Pública de Graciela Ocaña, entre otros, y suspendió en aquel entonces las PASO. Pero el escenario actual muestra diferencias: Macri no cuenta con los votos para modificar el Código Electoral, incluso si optara por empujar la suspensión, ya que necesitaría dos tercios de un recinto que está compuesto por 60 legisladores, de los cuales 20 pertenecen a Fuerza Buenos Aires y dos son del Frente de Izquierda (FIT).

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante la visita del papa León XIV a la Argentina. GCBA

El PRO, sin votos para suspender las PASO, busca una alianza con La Libertad Avanza

Más allá de PASO sí o PASO no, el jefe de Gobierno apuesta a acordar una alianza con los libertarios sin la necesidad de ir a una interna. Apuesta a encabezar una boleta de unidad entre ambos partidos para reelegir en 2027, consciente de que necesitará contar con los violetas para ganarle al peronismo.

En el jorgemacrismo aseguran que la imagen del mandatario mejoró en el último año al calor de las medidas que dieron sustento al slogan "Ley y Orden". Y su acercamiento a Javier y Karina Milei, sumado a la adopción de propuestas libertarias desregulatorias, lo ponen en carrera nuevamente, luego de un inicio de gestión a los tumbos.

Las negociaciones con Nación para una eventual lista de unidad en CABA las llevan adelante enviados del PRO. En la mesa de trabajo se sentó el diputado Fernando De Andreis, secretario general del partido a nivel nacional y hombre de confianza de Mauricio Macri, actual jefe de los amarillos. El expresidente mantiene fuertes diferencias con su primo por la gestión de CABA y, por el momento, no le dio su apoyo a la reelección.

El propio De Andreis reveló que aún hay tiempo para que Macri de a conocer si respalda o no la candidatura del actual mandatario porteño. E incluso, en declaraciones a Radio Rivadavia, dejó entrever sus intenciones de competir por la Jefatura: "Me gustaría ser candidato a jefe de Gobierno. Más adelante, veremos cuándo".

Las palabras del diputado generaron ruido en la escena porteña. "Para presentar una candidatura alternativa hay que representar algo superador. Lo contrario es mezquindad", lo cruzó Yamil Santoro. El CEO del Parque de la Innovación aseguró que Jorge Macri "está haciendo lo que el PRO no supo o no pudo hacer en el pasado" y mencionó la rebaja de impuestos, la desregulación, el ordenamiento del espacio público. "Es una versión superadora" que "difícilmente amerite una alternativa sin experiencia o improvisada".

Juan Manuel Olmos, referente del peronismo porteño. Mariano Fuchila

El PJ defiende las PASO y debate sobre sumar a Larreta y Lousteau en un frente anti Milei

Del lado del principal partido opositor se preparan para darle batalla al PRO y a La Libertad Avanza. En el peronismo se inclinan por la continuidad de las primarias al considerar que permite democratizar el acceso a la política de partidos más pequeños y fomenta el debate público. A pesar de haberle dado un escaso uso, no descartan recurrir a ellas en 2027 para ampliar el espacio e incorporar otras fuerzas.

Juan Manuel Olmos, uno de los hombres fuertes del PJ porteño, es partidario de abrir el partido, incluso con aquellos con los que los separan diferencias históricas, pero que los une un programa desarrollista, el rechazo a La Libertad Avanza y a la gestión de Jorge Macri. "En la Ciudad, los peronistas debemos ir en un frente con Larreta y Lousteau”, dijo en declaraciones a U24, haciendo pública su propuesta que hasta ahora era planteada por lo bajo por dirigentes de su entorno.

La unidad con el exjefe de Gobierno y el actual diputado nacional, o eventualmente una interna entre los tres espacios, no cuenta con el apoyo unánime dentro del peronismo de Capital. Desde el entorno del senador Mariano Recalde, titular del partido, afirmaron a Ámbito que sería una mala estrategia que no generará la ampliación buscada. Aseguran que sumar dirigentes no es una ecuación matemática. "En este caso no solo no funciona, sino que es piantavotos, resta votos en nuestra propia base electoral. Perdemos antes de empezar", remarcan.

Al mismo tiempo, argumentan que en los últimos tiempos el peronismo viene creciendo elección tras elección. Tanto Leandro Santoro como el propio Recalde dieron muestra de ello en 2025, a pesar de no haber logrado alzarse con las victorias. Pero consideran que por ese camino lograrán seguir creciendo, mientras que la incorporación de Larreta y de Lousteau será perjudicial. "El peronismo es la alternativa a este modelo de derecha. No es corriéndose a la derecha que se suman más votos", agregan.

Olmos y Larreta mantuvieron canales de diálogo activos durante años debido a sus roles institucionales en la política porteña, uno como jefe del PJ local y el otro como titular del Ejecutivo. Pero las conversaciones para explorar posibles acercamientos iniciaron cuando el exjefe de Gobierno arribó al Palacio de la calle Perú como legislador junto a su tropa de Confianza y Desarrollo. Desde el larretismo no cierran la puerta a un acuerdo, pero aclaran que no están dispuestos a ir en una misma lista con el kirchnerismo.

En el PJ deberán tomar, tarde o temprano, la definición sobre la estrategia electoral que podría derivar en una ruptura interna, un escenario al que ninguno de sus integrantes pretende llegar. Pero antes tendrán que definir quién seguirá al frente de la conducción del partido. El mandato de Recalde se venció, pero de común acuerdo fue prorrogado. La fecha para ir a las urnas es marzo, aunque, según afirman desde el entorno del senador, todavía no se sabe si habrá alternancia o continuidad.

En cuanto a nombres, Leandro Santoro podría volver a encabezar una boleta del PJ porteño, luego de su buena performance en las legislativas locales de 2025. Aunque, según aclaran en el peronismo, todo dependerá de qué estrategia finalmente tome el partido.

@gugalusto

La UCR apuesta al frente anti Milei, pero debate si es con o sin el kirchnerismo

Mientras tanto, Lousteau marcó la pauta de hasta dónde está dispuesto a ir para vencer a los libertarios en Nación, una estrategia que podría ser extrapolable a CABA. Semanas atrás, en una entrevista con el canal Cenital, propuso crear "una gran coalición" para vencer a La Libertad Avanza que incluya a "los del PRO que están avergonzados de que su partido esté con Milei, hasta Myriam Bregman”. Ante la consulta de si el frente contemplaba a los sectores de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, respondió tajante: "A todos".

Sin embargo, en el radicalismo porteño aún no tienen definida la estrategia que adoptarán. Fuentes del partido centenario señalaron a este medio que por lo pronto están a favor de sostener las PASO y que el objetivo es crear un gran frente, tal como indicó el diputado nacional, pero con límites más claros que dejan afuera al kirchnerismo.

"Estamos a favor de las PASO como método de democratización de la oferta electoral y de la participación de partidos políticos y de candidatos variados", señaló el legislador porteño Francisco Loupias, Consideró además que "no sería correcto modificar en medio del camino la carrera electoral faltando pocos meses para las elecciones".

Con respecto a la estrategia, si bien aclaró que falta tiempo, concluyó: "Seguimos con la misma línea de no kirchnerismo ni La Libertad Avanza y con la idea de conformar un frente lo más amplio posible. Sin nombres ni apellidos por el momento".

Así las cosas, el PRO apostará por cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza para garantizarse una victoria sin necesidad de ir a segunda vuelta, aunque por el momento los libertarios trabajan en su propia estructura sin anticipar cuál será el futuro de la fuerza. El peronismo busca tensionar al máximo la cuerda que mantiene unido al partido promoviendo la inclusión de Larreta y Lousteau, con miras a llegar a un balotaje en el que, según consideran, tendrían las de ganar. Sin nombres definidos, las estrategias internas toman color y se preparan para entrar en etapa de definición.