El jefe de Gabinete destacó el respaldo de gobernadores, senadores y diputados al proyecto que busca terminar con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Aseguró que la reforma apunta a reducir los costos electorales y evitar que los argentinos deban votar hasta seis veces en un año.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, celebró el avance legislativo del proyecto para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y destacó el acompañamiento de gobernadores y legisladores para impulsar una reforma del sistema electoral . “Dimos un puntapié inicial a algo que la sociedad nos demanda hace muchos años, que es no ir a votar seis veces en un año” , sostuvo.

Tras la firma del dictamen en el Congreso, el funcionario agradeció especialmente el trabajo de los mandatarios provinciales y de los senadores y diputados que acompañaron la iniciativa. Lo hizo al participar en la II Cumbre de Minería Sustentable en Mendoza, que se realiza en el hotel Hilton de la capital provincial.

“Los argentinos dimos un mensaje claro de que estamos del lado de la sociedad, de lo que la sociedad nos viene demandando hace mucho tiempo” , afirmó Santilli, quien calificó como un “paso enorme” el avance conseguido.

El avance se produjo en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde el oficialismo consiguió reunir 11 firmas para el dictamen de mayoría, una más de las diez que necesitaba. El entendimiento llegó después de una negociación con bloques aliados y gobernadores que se extendió durante varios días y obligó al Gobierno a introducir modificaciones en su propuesta original.

¡Habemus dictamen! La semana que viene se trata en el Senado la suspensión de las PASO, que nos cuestan a los argentinos 200 millones de dólares. También vamos a avanzar con Ficha Limpia, la consolidación de la Boleta Única de Papel y se termina la veda electoral que jode a los… pic.twitter.com/JJvPTkEp71

Uno de los cambios centrales fue que el proyecto finalmente no plantea eliminar definitivamente las PASO, sino suspenderlas por única vez para las elecciones nacionales de 2027 . Además, se retiró la posibilidad de incorporar listas colectoras , un mecanismo que había aparecido en borradores previos para facilitar los acuerdos electorales con los mandatarios provinciales.

La iniciativa todavía debe atravesar el debate en el recinto del Senado y luego obtener la aprobación de la Cámara de Diputados para convertirse en ley. El oficialismo apunta a llevarla al recinto de la Cámara alta el jueves 26 de noviembre, en el marco de las últimas sesiones ordinarias del año.

Santilli defendió el costo electoral y apuntó a la reforma política

Durante su exposición, Santilli también puso el foco en el impacto económico de las primarias y cuestionó la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a las urnas en un año electoral. Según el cálculo que maneja el Gobierno, mantener las PASO representa un gasto de alrededor de u$s200 millones.

“Que no le cueste 200 millones de dólares a los argentinos, que no tengan que ir seis veces a votar”, planteó el funcionario. Y agregó que la reforma busca que “la política defina la política”, en referencia a la posibilidad de que los partidos y las alianzas electorales resuelvan internamente sus candidaturas.

Lo escuchaban atentos en primera fila el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

El jefe de Gabinete también vinculó el entendimiento parlamentario con otros cambios que impulsa la Casa Rosada dentro de su agenda de reforma electoral. Entre ellos mencionó la implementación de Ficha Limpia, la consolidación de la Boleta Única de Papel y la eliminación de la veda electoral que restringe determinadas actividades comerciales durante las jornadas de votación.

“Que salga Ficha Limpia de una vez por todas, que tengamos ley y que los argentinos el año que viene podamos definir”, expresó.

La negociación con los gobernadores, clave para el dictamen

El respaldo de los mandatarios provinciales fue determinante para destrabar el debate. El Gobierno necesitaba ampliar su base de apoyos en el Senado para conseguir las firmas y, posteriormente, reunir los votos necesarios para la aprobación en el recinto.

Las conversaciones encabezadas por Santilli incluyeron a gobernadores de distintos espacios políticos, con reclamos vinculados a las reglas de competencia electoral y al armado de las listas para 2027. El oficialismo terminó aceptando modificaciones al proyecto para garantizar el acompañamiento de sus aliados.

En ese escenario, Santilli agradeció especialmente a los mandatarios que participaron de las negociaciones y reivindicó el acuerdo alcanzado como una señal de respaldo a la agenda del Gobierno.

“Hoy la sociedad nos pide poner en valor nuestros recursos, cuidándolos y protegiéndolos, cuidando nuestro medio ambiente, respetando las normas, pero produciendo y poniendo a la Argentina en un sendero de crecimiento de 20, 30, 40 años ininterrumpidos”, sostuvo.

Y concluyó con una referencia al objetivo de desarrollo económico que plantea la administración nacional: “Para que las generaciones de las generaciones tengan educación, salud, desarrollo, trabajo y futuro. Ese es el camino”.