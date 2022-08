Rodríguez Larreta contra la segmentación del agua: "Si estaba tan mal, ¿por qué no lo hicieron antes?".

“Si estaba tan mal, ¿por qué no lo hicieron antes? Hace dos años y ocho meses que están”, dijo el Jefe de Gobierno porteño en declaraciones a LN+. “Si piensan que estaba mal, no le hubieran dado los subsidios entonces, si es que creen que no les corresponde. Este Gobierno lleva dos años y ocho meses. Es como una contradicción”, agregó.

En su exposición, Galmarini mostró fotos de los edificios Kavanagh y Chateau Libertador, además de una mansión ubicada en San Isidro.

Rodríguez Larreta también expresó las dificultades de la suba de precios con el valor de las tarifas. “El tema es que a la inflación siempre la terminas corriendo detrás. En un país sin inflación no tenes que dar un salto en las tarifas cada tanto, con todo lo que significa para la gente eso, además de la angustia que tiene”, dijo.

Anunciaron segmentación tarifaria para energía eléctrica, gas y agua corriente

El gobierno anunció la segmentación tarifaria de los servicios de distribución de energía eléctrica, gas natural y agua corriente, con el que se espera alcanzar un ahorro fiscal cercano al medio billón de pesos en 2023.

CONFERENCIA DE PRENSA SEGMENTACION DE TARIFAS FLAVIA ROYON.jpg Anunciaron segmentación tarifaria para energía eléctrica, gas y agua corriente. Télam

En una conferencia de prensa, la secretaria de Energía, Flavia Royón, precisó que en lo que resta de 2022 "el ahorro fiscal en materia de energía eléctrica y gas será de $47.500 millones y anualizado de $455.000 millones", en tanto la presidente de AySA, Malena Galmarini, señaló que en el caso de esta empresa será este año de $2.000 millones y de $ 45.000 millones para el año próximo.

La segmentación respeta el criterio fijado en el decreto 332/2022, por el que se establecen tres niveles de usuarios según su capacidad económica, que pasará a complementarse con el criterio establecido según niveles de consumo.

En el caso de la energía eléctrica el tope de consumo será de 400 kwh mensuales (550 kwh en zonas sin servicio de gas de red) y en el caso del gas será variable, según categorías y subzonas en todo el país.