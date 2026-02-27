La CGT respaldó el reclamo de los trabajadores de FATE y advirtió por el impacto del cierre en la industria

La central obrera expresó su respaldo a los 920 empleados cesanteados y apoyó el reclamo sindical por la reapertura de la planta, en medio de un contexto de ajuste, recesión y caída de la actividad industrial.

La CGT acompañó las medidas impulsadas por el sindicato del neumático ante la paralización de la fábrica.

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su respaldo al reclamo de los 920 trabajadores cesanteados en FATE y apoyó las medidas impulsadas por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), en el marco del conflicto por la paralización de la planta y la continuidad de los puestos laborales.

A través de un comunicado difundido este jueves, la central obrera reclamó la reapertura de la fábrica , el mantenimiento de las fuentes de trabajo y el pleno respeto de los convenios colectivos , así como de las jornadas laborales y las modalidades de contratación vigentes. El pronunciamiento fue firmado por el Consejo Directivo Nacional de la CGT.

Desde la conducción sindical advirtieron que la paralización de una planta histórica del sector del neumático representa un retroceso para la industria nacional y un golpe directo no solo para las familias afectadas, sino también para el entramado productivo del país . En ese sentido, señalaron que el cierre o vaciamiento de este tipo de establecimientos tiene consecuencias que trascienden el conflicto puntual.

La CGT enmarcó la situación en un escenario económico marcado por el ajuste y la recesión , y sostuvo que el contexto actual exige medidas urgentes orientadas a la inversión productiva, el desarrollo industrial y la defensa del empleo como pilares del crecimiento y la justicia social.

“El derecho al trabajo y la estabilidad laboral están siendo vulnerados”, señalaron desde la central obrera, al tiempo que reafirmaron su acompañamiento a cada uno de los trabajadores afectados por los despidos. También remarcaron que el movimiento obrero organizado no convalidará despidos arbitrarios ni retrocesos en derechos laborales conquistados .

comunicado fate

Alertan que la crisis de FATE se puede extender a otras empresas del sector neumáticos

En declaraciones a C5N, Diego Pastor, gerente de la Federación Argentina del Neumático, aseguró el pasado domingo que la noticia “no sorprendió” al sector, aunque sí “la forma y el momento” en que se produjo. Según explicó, el cuadro se agravó a partir de la apertura de importaciones.

“El tiro de gracia fue la apertura de la importación del Gobierno. Cualquier empresario que trabaja en la formalidad en Argentina tiene un costo operativo asfixiante. Si tiene que competir con un producto importado que entra sin aranceles, es imposible”, afirmó al señalar otras empresas nacionales atravesarán una situación similar a la de FATE.

Pastor advirtió que el proceso de reducción de personal no comenzó ahora. “Desde fines de 2024 FATE viene desafectando gente. El total ya es el doble de 920. El número se acerca a 1.900”, sostuvo.

Además, se mostró pesimista respecto a una eventual modificación de la política comercial. “La respuesta es contundente: no va a haber cambios en materia de comercio exterior. Todo lo que sea arancelamiento para productos importados está descartado”, indicó.

También planteó reparos sobre la calidad de los neumáticos de bajo costo que ingresan al país y su riesgo ambiental. “Van a ser un pasivo ambiental en el corto plazo por su calidad”, alertó. Y al referirse a la competencia en precios, fue directo: “El poder adquisitivo de la sociedad está en un nivel alarmante. Lo primero que hace cualquiera es comprar de acuerdo a lo que el bolsillo le manda”.