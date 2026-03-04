La reconocida actriz que ganó más de 12 millones de dólares en una película en la que ni siquiera apareció + Seguir en









Sin siquiera estar un segundo en pantalla, la artista consiguió ganar una auténtica fortuna en un reconocido film.

Longoria cosechó una fortuna sin aparecer en pantalla. Vianney Le Caer/Invision/AP

Uno siempre espera que la relación de millones de dólares y Hollywood recaiga en las principales caras, pero no siempre quienes aparecen en la pantalla son los que terminan con enormes ganancias que agigantan demasiado su patrimonio personal y se convierten en multimillonarios.

Eva Longoria dejó esto en claro, ya que, si bien es una de las actrices más reconocidas de la industria, consiguió un contrato altísimo que le significó un ingreso enorme de dinero sin siquiera aparecer durante un segundo en un reconocido film.

Eva Longoria Getty Images La actriz no apareció en una importante película, pero consiguió ganar una auténtica fortuna. Getty Images La historia de Eva Longoria y su increíble ganancia con John Wick Antes de enfocarse en el mundo de los negocios, Eva Longoria se hizo conocida a nivel mundial por su papel protagónico en la exitosa serie Amas de Casa Desesperadas. Su trabajo durante ocho temporadas en la televisión le permitió juntar un buen capital y decidió buscar nuevas formas de generar ingresos fuera de la actuación.

Así fue como en 2014 se cruzó con John Wick, una película que estaba a menos de 24 horas de frenar su rodaje por falta de fondos. Los directores ya habían hipotecado sus propias casas para salvar la grabación, pero necesitaban 6 millones de dólares urgentes para poder empezar. Aunque no entendía cómo funcionaban estos tratos, la actriz confió en el equipo y puso el dinero.

La cinta protagonizada por Keanu Reeves terminó siendo un enorme éxito y superó los 86 millones de dólares de recaudación en la taquilla mundial. Gracias a esa inyección de capital, Longoria recuperó su inversión inicial y logró duplicar su ganancia de forma directa, cobrando más de 12 millones de dólares por una película en la que ni siquiera le tocó actuar.

Millones en inversiones: el patrimonio de Eva Longoria Distintos medios especializados señalan que el patrimonio neto de Eva Longoria está estimado en 80 millones de dólares, debido a sus trabajos en el cine principalmente, aunque también ha demostrado un talento innato para los negocios. Si bien muchas de estas inversiones son en el ámbito del entretenimiento, también se ha desempeñado en otras áreas. En bienes raíces, adquirió distintas propiedades en valores muy altos, pero su habilidad para venderlas a mucho más de lo que las consiguió la destacan por sobre el resto, aunque su mayor falla estuvo en Hollywood: adquirió un terreno que era propiedad de Tom Cruise, en 11.4 millones y al no encontrar compradores, tuvo que cederlo en una suma tres millones menor.

