Presupuesto 2026: que decía el capítulo XI que rechazó la Cámara de Diputados

Durante la madrugada de este jueves, el Gobierno terminó la jornada con un sabor agridulce: la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2026, aunque rechazó el Capítulo XI, que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, dos temas de discusión central en el Congreso a lo largo de todo el año.

Qué incluía el capítulo clave que el oficialismo no pudo sostener El mismo capítulo también avanzaba sobre cuestiones estructurales del esquema fiscal. Incluía cláusulas vinculadas a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, un tema históricamente conflictivo entre la Nación y el distrito porteño, y modificaciones en el financiamiento del Poder Judicial.

Además, este apartado proponía la eliminación del régimen de zonas frías —que otorga subsidios a usuarios de gas en regiones con bajas temperaturas— y la supresión del esquema de movilidad de las asignaciones familiares. Ambas medidas fueron señaladas por la oposición como recortes directos al ingreso de amplios sectores de la población, argumento que terminó inclinando la votación en contra del capítulo XI.

Además, artículo 70 del capítulo XI establecía la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares entre las que figuraba la Asignación Universal por Hijo (AUH), esto habilitaba a que los montos no queden atados a la movilidad previsional sino que se fijaran según resuelva el Ejecutivo.

Respecto al régimen de zonas frías, el Gobierno proponía eliminar la ampliación de localidad y provincias votada en 2021, de manera que se revertiría el beneficio de los subsidios en las tarifas de gas únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Debido a que este capítulo fue rechazado, las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad se mantienen vigente. El proyecto del Presupuesto 2026 ahora pasó al Senado para su tratamiento, excluyendo estas derogaciones. El rechazo dejó al Gobierno con una aprobación parcial de la iniciativa y expuso los límites del respaldo parlamentario al ajuste planteado, obligando ahora al oficialismo a reordenar su estrategia legislativa para los próximos meses.