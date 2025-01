The Economist volvió a dedicarle una tapa a Javier Milei y lo ubicó entre los líderes de la "revuelta contra la burocracia"

La publicación semanal británica The Economist le dedicó nuevamente su tapa al presidente de la Argentina, Javier Milei, al hacer foco en la desregulación a nivel mundial. El semanario tituló su publicación como "An anti-red-tape revolution is under way" ("Una revuelta contra la burocracia está en marcha"), y encasilló allí dentro al libertario junto con el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro indio Narendra Modi.