El FMI cerró su misión en la Argentina y resta el aval para desembolsar u$s900 millones

El equipo técnico concluyó su visita y continúan las conversaciones con el Gobierno. El cumplimiento de las metas fiscales y de reservas será clave para la evaluación del programa.

El Gobierno espera el aval del Fondo para reforzar las reservas con un nuevo desembolso.

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su visita a la Argentina en el marco de la tercera revisión del acuerdo vigente , cuya aprobación permitiría acceder a un desembolso de u$s900 millones . El cierre de las reuniones en Buenos Aires no implica todavía el visto bueno del organismo: resta la presentación del informe técnico y su evaluación por parte del Directorio.

La delegación, encabezada por Joyce Wong , permaneció diez días en el país y mantuvo encuentros con integrantes del equipo económico, entre ellos el ministro Luis Caputo , para analizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

“Una misión técnica del FMI encabezada por Joyce Wong, en el marco de la tercera revisión del programa respaldado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Argentina, concluyó el martes en Buenos Aires”, informó el organismo.

Las conversaciones seguirán por los canales habituales mientras se espera la elaboración del staff report. En el Gobierno confían en obtener una evaluación favorable que permita liberar los fondos y reforzar la posición en dólares del Banco Central , tras el pago de u$s800 millones realizado el viernes pasado.

El desempeño de las reservas aparece como uno de los puntos que el Gobierno busca destacar en la revisión. Frente a una pauta anual de compra de divisas de u$s10.000 millones , las adquisiciones del Banco Central (BCRA) superaron los u$s14.200 millones , unos u$s4.200 millones por encima de lo previsto.

La delegación permaneció diez días en el país y mantuvo encuentros con integrantes del equipo económico, entre ellos el ministro Luis Caputo.

En cuanto a la acumulación neta de reservas, el acuerdo establece un objetivo de u$s8.000 millones para 2026. Según estimaciones de la consultora Analytica, el Central habría alcanzado los u$s9.000 millones, por encima de esa referencia.

El panorama fiscal presenta mayores dificultades. El programa contempla un superávit primario del 1,4% del PBI para todo el año, mientras que el resultado del primer semestre fue del 0,6% del PBI, por debajo del 0,7% previsto para ese período.

El Gobierno no descarta pedir un waiver

El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió el cumplimiento de los compromisos del programa, aunque dejó abierta la posibilidad de solicitar un waiver, es decir, una dispensa ante un eventual desvío.

“La Argentina sobrecumplió muchas de esas metas. Lo más importante es cómo acumulamos reservas. En el caso de algún incumplimiento, se pide un waiver y no vamos a tener problemas con eso”, sostuvo durante su habitual conferencia de prensa.

La próxima señal del organismo podría llegar este jueves, cuando su portavoz, Julie Kozack, brinde una conferencia de prensa en Washington. Hasta el momento, el FMI no comunicó la aprobación de la tercera revisión, por lo que el desembolso continúa sujeto a las instancias de evaluación pendientes.