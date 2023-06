Tolosa Paz cruzó a Cecilia Moreau: "Los radicales nunca entendieron nuestra forma de construir"

" Yo no comparto lo que expresan algunos del Frente Renovador , que quieren candidatos únicos, el FdT tiene que ser el frente más votado", dijo en declaraciones a Radio Con Vos.

"Estoy convencida de que vamos a ir a PASO y Daniel va a ganar esa PASO", remarcó.

El Frente Renovador y una advertencia a la interna: "Massa está harto"

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, advirtió que el ministro de Economía, Sergio Massa, "está harto de sostener la estabilidad", mientras otros dirigentes del Frente de Todos "juegan a la interna con soldaditos de cartón".

"Massa está harto de sostener la estabilidad, mientras otros se dedican a jugar la interna con soldaditos de cartón", sostuvo Moreau, al referirse al embajador en Brasil, Daniel Scioli.

En la previa al congreso nacional del Frente Renovador que tendrá lugar el próximo sábado, la dirigente del círculo íntimo del ministro de Economía sostuvo: "El 10 de junio el Frente Renovador realizará su congreso y ahí haremos público el rol de nuestro espacio. Debemos ordenar la coalición de gobierno y dar la pelea en gobernar y para eso hay que ordenar la economía".

El domingo a través de su cuenta de Twitter, Moreau ya había cuestionado esta situación luego de la gira por China: "Da pena llegar y ver que propios y extraños, que generaron la crisis que hace necesaria la estabilización, están acá jugando a los soldaditos, mientras tendrían que estar cumpliendo sus obligaciones. Dos caras de una misma moneda".

https://twitter.com/ceciliamoreauok/status/1665432057747472386 Terminamos una gira por China muy fructifera para Argentina, con logros como el swap con uso abierto y obras claves para nuestro pais.



En este viaje obtuvimos mayores

aperturas de mercados y consolidación de la relación con la asamblea del pueblo.



Nos da alegria construir… — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) June 4, 2023

"Me alarma que funcionarios, sobre todo el embajador en Brasil, no se estén ocupando de conseguir inversiones en medio de una situación económica complicada para el país. Me parece irresponsable que en lugar de generar acciones de gobierno estén discutiendo candidaturas", aseguró la titular de Diputados.

"Scioli es embajador en Brasil y tiene que tomar una decisión si va a ser candidato o sigue como funcionario en el exterior, pero esta situación no corresponde mientras hace campaña y no consigue créditos ni vías de desarrollo para Argentina", cuestionó.