El ejercicio recomendado por expertos para los adultos mayores que usan andador + Seguir en









¿Quién dijo que la falta de movilidad implicaba la imposibilidad de realizar entrenamientos de resistencia?

Una alternativa ideal para que las personas con movilidad reducida hagan ejercicios. Imagen: Freepik

Cuando llega la vejez, el cuerpo suele acostumbrarse cada vez más al reposo y rechazar la idea de hacer ejercicios. Pero esta no es la mejor opción. Está comprobado por numerosos estudios y profesionales de distintas áreas, que el entrenamiento regular es el mejor remedio para el bienestar físico y psicológico, sobre todo en la tercera edad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De todas maneras, es probable, que la falta de movilidad complique aún más las cosas, y por eso, vamos a repasar ejercicios que son accesibles y seguros para personas mayores de 65 años, incluso si utilizan andador. Las bandas de resistencia pueden ser la clave para comenzar a ejercitarse.

Ejercicios con banda elástica Estos elementos son accesibles y seguros para que cualquier persona pueda hacer ejercicios de resistencia. Imagen: Freepik Bandas de resistencia: un aliado para quienes usan andador Al ser baratas, no tener un gran peso y ser fáciles de llevar a todos lados, las bandas de resistencia constituyen uno de los elementos más completos y seguros para que los adultos mayores hagan ejercicios. Permiten trabajar gran parte del cuerpo con movimientos controlados y el riesgo de lesión es muy bajo.

Con estos elementos, se pueden activar la espalda, los hombros y los brazos. Pero el torso también gana firmeza. De esta manera, se puede conseguir una mayor autonomía para las tareas cotidianas y reducir la sensación de debilidad que ocurre cuando se pasa mucho tiempo sentado.

Según un estudio especializado en sarcopenia (pérdida de masa muscular), se descubrió que este tipo de actividades frena fuertemente esta condición, conservando la capacidad muscular de las personas.

Los mejores ejercicios con este elemento Las posibilidades con las bandas elásticas son especialmente favorables para adultos mayores que utilicen andadores. Entre los ejercicios que se pueden realizar utilizando éstos como apoyo, están las elevaciones laterales de piernas. Colocando la banda en los tobillos, hay que elevar las piernas hacia un lado y volver a la posición original de manera controlada. Después, repetirlo con la otra pierna. Esto mejora el equilibrio y refuerza las caderas. En segundo lugar, están las extensiones hacia atrás, de esta manera se activan glúteos y piernas. Por último, en caso de querer trabajar sentado, la prensa de piernas es la mejor opción. Con la banda en las suelas de las zapatillas, se estiran las piernas hacia adelante. La clave está en realizar las actividades de manera progresiva.

Temas Ejercicios

Fitness