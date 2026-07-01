Tras dejar la jefatura de Gabinete, Manuel Adorni renunció a su cargo en el directorio de YPF + Agregar ámbito en









El exfuncionario formalizó su salida a través de una carta enviada al presidente de la petrolera, Horacio Marín, mientras es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Manuel Adorni renunció a su cargo en el directorio de YPF. Mariano Fuchila

Manuel Adorni renunció este miércoles a su cargo en el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Su salida se formalizó a través de una carta enviada al presidente de la compañía petrolera, Horacio Marín, y es una secuela de su dimisión a la jefatura de Gabinete, en medio de una investigación judicial en su contra.

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De esta manera, el exfuncionario dejó su puesto de director titular en representación de las acciones clase A del Estado, lugar en el que había sido designado formalmente el 30 de enero de 2026. La causa que pesa sobre él investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

"Me dirijo a usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A. Sin otro particular, saludo a usted y por su intermedio a los miembros del directorio", escribió en la carta a la que accedió Ámbito.

La carta que envió Manuel Adorni al directorio de YPF. No obstante, según confirmaron desde la petrolera a este medio, aún resta que el Directorio acepte su dimisión y se publique formalmente su salida. Más allá de las formalidades, el presidente Javier Milei ya había confirmado el pasado domigo en una entrevista televisiva que Adorni "ya estaba fuera" de YPF.

Este cargo fue uno de los detalles en los que la oposición puso el ojo apenas se confirmó su salida de la Jefatura de Gabinete. Esto se debe a que, una vez fuera del Ejecutivo, quedaba con vía libre para percibir la millonaria remuneración contemplada para dicho puesto.

El rol que desempeñaba Manuel Adorni en el directorio de YPF Adorni integraba el directorio de YPF como Director Titular Clase A, en representación del Estado nacional. Ese cargo está vinculado a la denominada "acción de oro", un mecanismo que otorga al Estado facultades especiales para intervenir en determinadas decisiones estratégicas de la compañía. El Gobierno conserva el 51% de las acciones de la petrolera y, a través de ese instrumento, mantiene capacidad de decisión sobre aspectos clave de la empresa, pese a que YPF cotiza en bolsa y cuenta con accionistas privados. El exfuncionario había asumido ese puesto a fines de enero, cuando reemplazó a Guillermo Francos tras convertirse en jefe de Gabinete. Al igual que sus antecesores, renunció a percibir los honorarios correspondientes al cargo y continuó cobrando únicamente su salario como integrante del Gabinete nacional. De acuerdo con el balance aprobado por la compañía para 2026, la remuneración promedio de un director ronda los u$s954.000 anuales, aunque Adorni nunca percibió ese ingreso mientras formó parte del Poder Ejecutivo.