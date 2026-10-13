Tucumán: denuncian "acuerdo espurio" entre Jaldo y los Neuss para quedarse con distribuidora eléctrica

La provincia postergó por tercera vez la licitación por las acciones de EDET, lo que beneficia directamente al holding de los hermanos Juan y Patricio Neuss que compraron Edison Energía en 2025. La Comisión de Energía de la Legislatura local denuncia monopolio y opacidad en la maniobra.

El 2025 fue, sin dudas, un gran año para el Grupo Neuss , ya que cristalizó su avanzada en el mapa energético nacional cuando, por medio de la firma Edison Energía, adquirió los activos en Argentina que pertenecían al fondo estadounidense Apollo Global Management. Las empresas transferidas fueron: EDET, distribuidora eléctrica de Tucumán; EJESA, empresa de energía de Jujuy, y LITSA, transportista de energía eléctrica. Este año se sumó, ya como parte de la ola privatizadora que pretende llevar adelante el gobierno nacional, Transener.

Mientras enfrenta problemas políticos y judiciales en Neuquén y Mendoza, ahora se tensionó el panorama en Tucumán, luego de que se conociera que, por tercera vez, el gobierno provincial pretende aplazar la licitación del paquete mayoritario de acciones de EDET. Ámbito accedió a cuestionamientos que provienen desde la Comisión de Energía de la Legislatura, donde hablan de monopolio, opacidad informativa y “acuerdo espurio” entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el Grupo Neuss . Cabe señalar que, en el momento en que ocurra la licitación, la empresa controlante podrá empatar la oferta de quien compita por el paquete accionario.

EDET obtuvo la licitación que se realizó en 1995, cuando gobernaba Ramón “Palito” Ortega, y se extiende a lo largo de 95 años: o sea, hasta agosto de 2090. Es, a simple vista, un negocio redondo. No obstante hay procesos de puja para controlar la empresa como el que se debía celebrar este año y hasta ahora fue pateado en tres oportunidades por el gobierno provincial . El clima político, en la recta final para ingresar en un año electoral, se enrareció aún más cuando en los pasillos de la Legislatura comenzó a correr el rumor de que la licitación se pasaría para 2027. No obstante, ante la consulta de Ámbito ,desde el gobierno provincial se escudaron bajo el argumento de que todo se está llevando a cabo bajo el máximo respeto a los normas existentes.

Ahora, los cuestionamientos hacen hincapié en que, en medio de prórrogas y demoras administrativas, los consumidores continúan afrontando boletas de luz de altos valores que impactan fuertemente en la economía familiar. A lo que se suma la falta de cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa en materia de infraestructura eléctrica, y la ausencia de control por parte de la administración provincial.

El vicepresidente de la Comisión de Energía de la Legislatura, José Seleme , fue al fondo de la cuestión planteando, en diálogo con Ámbito , el monopolio que beneficia a Edison Energía, del Grupo Neuss: “Hay un número que está guardado bajo siete llaves: los tucumanos no tenemos manera de saber a cuánto compra EDET la energía eléctrica que adquiere en el mercado mayorista. ¿Cómo hace para llegar a 160 pesos el kilovatio si lo pagan menos de 80? Soy vicepresidente de la Comisión de Energía y no puedo saber el número real. EDET se está autocomprando. O sea, los Neuss se compran a sí mismos la energía a un valor que no sabemos cuál es, lo que les permite obtener ganancias desmesuradas en perjuicio de los tucumanos. Neuss en Tucumán la produce, la transporta y la distribuye. ¿Qué es eso si no un monopolio?”

Postergaciones

Frente a las sucesivas postergaciones, tres fuentes calificadas coincidieron en que la decisión de Jaldo "es claramente para favorecer a la distribuidora de energía, o sea a los Neuss que la controlan desde 2025".

El Artículo 1° del Acta Acuerdo enviado por Jaldo a la Legislatura, el cual fue aprobado por una amplia mayoría, estableció como “fecha límite para el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional destinada a la venta del paquete accionario mayoritario de EDET S.A. el día 30 de septiembre de 2026”. Asimismo, se fijó el “4 de abril de 2027 como fecha de vencimiento del Segundo Período de Gestión”, extendiendo así los plazos que la Ley N° 9.913 había fijado anteriormente para enero y julio de 2026, respectivamente.

Entrevistado por este medio, el legislador Manuel Courel remarcó que “en febrero de este año se vencía el plazo de 20 años por lo que tendría que haberse realizado la licitación, en la que los actuales accionistas tienen un derecho de preferencia. Por diferentes motivos, el gobierno provincial la postergó hasta julio. Nuevamente se prorrogó ahora hasta el 30 de septiembre. Pero ahora se está rumoreando que se patearía hasta marzo de 2027 sin explicación lógica alguna, porque el Gobierno no va a llegar".

"Me llama la atención esta desprolijidad porque hay muchas quejas sobre el servicio que brinda la empresa de los Neuss, hubo aumentos desproporcionados de tarifa, sin embargo se insiste en estas prórrogas que solo benefician a los Neuss”, añadió Courel.

La publicación en el Boletín Oficial de la prórroga que favorece la continuidad del Grupo Neuss

Ante la consulta de Ámbito, desde el gobierno de Tucumán indicaron que los aumentos cuentan con el aval de resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación y del ente regulador provincial (ERSEPT).

Sin embargo, el mencionado Courel sostuvo que el gobierno provincial, llamativamente, en medio de un llamado a licitación ya fijó un nuevo cuadro tarifario por lo que "no hay una verdadera renegociación del contrato. Es una prórroga sin más a espaldas de la sociedad".

En tanto que el vicepresidente de la Comisión de Energía, al respecto, dijo que “ya está aprobado el nuevo cuadro tarifario, el cual es abusivo. Los tucumanos estamos de rodillas ante este monopolio, que cuenta con la protección del gobernador Jaldo, que los recibe como si fueran príncipes árabes".

Sin obligaciones

Según Seleme, uno de los cuestionamientos de fondo es que EDET, de los Neuss, no tiene la obligación de invertir una parte o el total de su rentabilidad en Tucumán. "No puede ser que se la lleven toda a sus otros negocios y no dejan nada en Tucumán", señaló.

Mientras denuncian la falta de auditorías, también subrayan los “aumentos desproporcionados” en las facturas. Según indicaron, las boletas llegaron a registrar incrementos de hasta un 44% y todavía está previsto otro aumento. "Desde enero de este año hasta hoy, los tucumanos sufrimos un incremento del 40 por ciento del costo del servicio que brinda la distribuidora, lo que está al margen del costo de la energía. Es inaplicable e impagable para los tucumanos", precisaron desde la Legislatura.

Ante las sucesivas críticas, Jaldo anticipó que Tucumán tendrá compensaciones para el consumo de energía eléctrica durante los meses de mayor temperatura. Según explicó el mandatario, el Gobierno nacional ya trabaja en la instrumentación del esquema, que contempla un alivio en las tarifas durante cuatro meses del año y que comenzaría a aplicarse durante el próximo verano.