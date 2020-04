Salvia afirmó que por el coronavirus "se están incrementando las cifras de pobreza"

"Todo esto hace que la economía informal sufra un fuerte empobrecimiento y aún más estructural que ya teníamos, a lo que se le suma en otra parte del sector económico, aquellos sectores económicos formales que están orientados al mercado interno que ven paralizada su nivel de actividad", agregó el director en investigación.

Frente a este panorama, aseguró con preocupación que "se están incrementando sin dudas las cifras de pobreza y tampoco se visualiza el horizonte de salida ni de reglas de juego, tanto de salida frente a la emergencia sanitaria, como de salida frene a la emergencia o la crisis económica".

Esta actualidad debilitada social y económicamente generá consecuencias en el sistema público de salud cuando sean épocan de la gripe influenza por la alta demanda que acarreará, de acuerdo al especialista.

"El hospital público siempre ha tenido una mayor demanda de servicios de atención sanitaria y esto obviamente se va a multiplicar y los riesgos de muerte por falta de servicios de salud no solamente está asociado al coronavirus, sino insisto a toda una demanda asociada mucho más a los efectos que va a generar en la influenza, aunque su virulencia sea menor", remarcó.

Y añadió: "Esta multiplicación de demandas en un contexto de parálisis y crisis económica, donde incluso el servicio sanitario se ve afectado, se ve desbordado por la percepción de riesgo que tiene la población, obviamente ese clima de demanda en un estado fuertemente debilitado en materia fiscal va a obligar a multiplicar el gasto vinculado a salud como el gasto social como lo está haciendo hoy sin que necesariamente esto tenga impacto en la oferta.

Frente a esta problemática, Salvia afirmó que la capacidad de crear una mayor oferta sanitaria y de cuidados preventivos es "muy limitada" aún si se inyectan "más recursos en el corto plazo".

A modo de conclusión, enfatizó: "Creo que la mejor solución que tenemos es el pensar el día después y no pensarlo solamente con un poder ejecutivo fuerte, sino con un gobierno fuerte capaz de convocar a los actores económicos, sociales, políticos y académicos a pensar el día después, eso todavía no lo estoy viendo en el escenario y eso también me preocupa".