Gastón Manes volvió a ponerle un freno a Javier Milei y habló de "desconfianza"

"Lo que sí tenemos claro es que se tiene que acabar el tiempo de los populismos, tanto de derecha como de izquierda", sostuvo y añadió: "¿Y qué es populismo para mí? Cuando alguien ofrece soluciones simples a problemas complejos".

"Entonces, cuando alguien se presenta y simplemente le echa la culpa a alguien más, a mí no me genera confianza. A mí no me generan confianza nunca las personas que quieren dividir. Lo que un país necesita es unidad. Nunca se va a lograr la unidad total pero sí un consenso amplio sobre algunas pautas", selló el radical.

En ese sentido, recalcó las consecuencias negativas que dejó la presidencia de Carlos Menem, uno de los presidentes más defendidos por Milei en sus últimas declaraciones: "El menemismo había pregonado la modernidad como bandera y luego ocurrió el estallido del 2001".

"El kirchnerismo habla de justicia social y tenemos 50% de pobres y 70% de pobres entre los jóvenes y en el conurbano", sumó.

"El radicalismo propuso pautas distintas. Veníamos de 50 años de golpes ininterrumpidos. Y lideró un cambio profundo de mentalidad de la Argentina. Hoy ya nadie duda que Argentina tiene que vivir en democracia. Por eso, la política es hacer docencia también. No es solamente repetir encuestas", afirmó en diálogo con CNN RADIO.