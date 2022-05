La UCR salió a cruzar a Macri y calienta la interna de Juntos

Por su parte, el dirigente radical Federico Storani advirtió también que si Juntos por el Cambio se acerca a posiciones ultraliberales -que él definió como “libertarias”, en referencia a Javier Milei- será incompatible con el radicalismo y derivaría en una “crisis muy profunda” para la principal coalición opositora.

Storani, al hablar por Radio Del Plata, indicó que “si un sector de la coalición opositora se arrima a las ideas que proclaman una posición libertaria eso ya es incompatible” y derivaría “en una crisis muy profunda”. En este sentido, celebró el comunicado emitido semanas atrás por JxC en el que se bloqueaba una eventual alianza con el espacio La Libertad Avanza, del economista Milei, al afirmar: “Vi como positivo el hecho de que hubiera un comunicado para establecer ciertos límites”.

Storani agregó que el radicalismo presentará candidatos rumbo a 2023 a la Presidencia, gobernaciones e intendencias y recordó que el Gobierno de Cambiemos en el período 2015-2019 “fue una coalición electoral y no fue un Gobierno de coalición; fue un Gobierno del PRO que terminó con un fracaso y lejos de las ideas que nosotros expresamos”. Al evaluar los candidatos presidenciales que presenta hasta el momento el radicalismo, consideró que están en carrera el jujeño Morales y el diputado nacional Facundo Manes, a la vez que estimó que el senador nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, “no tiene chances” en esta contienda.

Los cruces de la UCR a la postura que Macri transmitió puertas adentro del PRO, de despegarse progresivamente de la UCR, tuvieron su primer capítulo ayer con las declaraciones del diputado Emiliano Yacobitti (UCR-CABA), enrolado políticamente con el sector Evolución, que conduce el senador nacional por CABA Martín Lousteau. “El radicalismo es un partido que no está dispuesto a no ser escuchado, no solamente en la coalición sino en el futuro de la Argentina”, desafió Yacobitti.

Este panorama, con una visión “dura” encarnada por Macri y otra estrategia más “moderada”, caracteriza no sólo a la coalición opositora sino que se replica también hacia adentro del PRO a partir del conflicto entre los que algunos definen como “halcones” y “palomas”. Esas diferencias volvieron a aflorar anoche en los discursos pronunciados por Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que representan esas dos visiones, durante la cena de la Fundación Libertad, en la que participaron invitados internacionales como el escritor peruano y Premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa y el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti.

“Para eso estamos, le guste a quien le guste”, desafió en declaraciones a Radio 10 el diputado referenciado en el sector partidario Evolución que encabezan Martín Lousteau y Enrique “Coti” Nosigilia. Y en el mismo sentido, amplió: “Todos nos tenemos que acostumbrar a que el frente político del radicalismo será mucho más horizontal de lo que fue en 2015”.

El legislador ratificó así la intención de que la UCR recupere centralidad en el marco de JxC y dé pelea por las candidaturas más importantes, para lo que propuso seguir ampliando la coalición integrada por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el llamado peronismo republicano de Miguel Pichetto.