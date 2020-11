Carolina Castro: "No tenemos un tipo de cambio atrasado"

Periodista: ¿Cómo está reaccionando la industria a esta crisis?

Carolina Castro: Hemos tocado fondo y nos empezamos a recuperar. Todavía estamos en un nivel muy problemático, venimos de dos años de caídas sistemáticas. Hay algunos sectores que comienzan a mostrar recuperación pero hay otros que siguen cayendo. Hay distintas velocidades pero ya no están todos cayendo, eso es una buena noticia.

P: ¿Qué impacto está teniendo la brecha cambiaria?

C.C.: No tenemos un tipo de cambio atrasado y sin embargo hay una tensión muy importante por la brecha. En los últimos días hemos visto algunas señales muy positivas pero es importante que se consoliden. La Argentina tiene una economía bimonetaria. Nosotros en el mundo industrial vivimos con el dólar oficial, compramos y vendemos con esa cotización. La tensión devaluatoria no le hace bien a nadie. No se gana un mercado de exportación porque un día de pronto el dólar se volvió más competitivo. Eso lleva años de trabajar los clientes y estudiar el mercado. Los saltos en el tipo de cambio vacían la caja y pueden fundir empresas. Eso es lo que el Gobierno quiere evitar, ojalá lo logre porque los saltos devaluatorios no le hacen bien al país.

P.: Mencionó el término economía bimonetaria, el mismo que utilizó Cristina Kirchner en su convocatoria. ¿Qué interpretas de esa carta?

C.C.: Es un paso más en la búsqueda de acuerdos. Son muchos los empresarios que se han reunido con el Presidente y con su equipo. No veo problemas en esa relación, hay tensiones pero tiene que ver con que llegó al gobierno una coalición electoral. Coincido con Martín Guzmán en que la grieta tiene un costo económico, es responsabilidad de todo el arco político cerrarla. Creo que Cristina dio una carta blanca para poder acordar.

P.: ¿Cree que un Consejo Económico y Social puede ser un marco institucional para ese acuerdo?

C.C.: Generar una institución que sea consensuada mediante un proyecto de ley le permitiría dar al Gobierno dar un mensaje de estabilidad. Las mesas sectoriales están bien porque permiten hacer doble click sobre algunos temas puntuales pero hay cuestiones estructurales como la política tributaria, la educación o el sistema jubilatorio que requieren un consenso muy amplio entre capital, trabajo, Gobierno y oposición. Un Consejo Económico y Social no es generar una burocracia más, es darnos la oportunidad de construir las bases de un crecimiento sustentable.

P.: Una de las mesas sectoriales en que se está avanzando es la de su rubro, el autopartista. ¿Se puede avanzar hacia una mayor integración de partes nacionales en los vehículos?

C.C.: En los últimos diez años no solo caímos en la producción, sino que hicimos autos con más componentes importados. Es bueno que con el Gobierno tengamos el mismo diagnóstico. Hay menos de cuarenta países en el mundo que tienen un complejo automotriz y nosotros somos uno de ellos. Pero tenemos problemas porque es un sector muy deficitario. Recientemente se eliminaron los derechos para las exportaciones incrementales extra Mercosur. No digo que sea suficiente, yo creo que deberían desaparecer las retenciones para cualquier manufactura de origen industrial, pero es una señal de que el Gobierno entiende que hay que ir desarmando esa situación.

P.: Es la primera mujer en 133 años en formar parte de la comisión directiva de la UIA ¿Por qué no hay espacios para mujeres en estas esferas?

C.C.: La poca participación de las mujeres en la gremial empresaria o en el mundo sindical tiene su raíz en el mercado laboral. La mujer no está en esos lugares. Como no trabaja en la empresa no llega a ser gerenta ni directora. La solución es empezar a trabajar para que haya igualdad de oportunidades. La UIA lanzó hace poco una comisión de género y diversidad que va a ayudar a trabajar este tema. Lo importante no es que lleguen una o dos mujeres, como llegué yo. Lo importante es entrar a una fábrica y que haya un 50% de mujeres trabajando, esa es la revolución.