Un diputado británico cruzó a Javier Milei por su mensaje sobre Malvinas: "Seguirán siendo británicas"

James Cartlidge cuestionó al Presidente tras el anuncio de una cadena nacional sobre el reclamo argentino por las islas.

La cuestión Malvinas volvió a generar un cruce diplomático entre la Argentina y el Reino Unido tras el anuncio de Javier Milei.

El diputado conservador británico James Cartlidge respondió al presidente Javier Milei, luego de que el mandatario anunciara una cadena nacional para abordar la cuestión Malvinas y reafirmó la posición del Reino Unido sobre el archipiélago: “Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas”, manifestó .

Cartlidge es el principal referente en materia de Defensa del Partido Conservador , principal espacio opositor británico. El parlamentario utilizó su cuenta de X para responder a un mensaje del periodista Faisal Islam, quien había informado sobre el anuncio de Milei y lo había presentado como parte del “reclamo histórico” argentino por las Malvinas .

En su publicación, Cartlidge también reivindicó el papel de los soldados británicos durante la guerra de 1982 y vinculó su participación con la defensa de la soberanía que el Reino Unido reclama sobre las islas.

El legislador sostuvo: “Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas. Ese sacrificio nunca será olvidado, siempre estaremos al lado del pueblo de y su abrumador deseo de permanecer” .

La respuesta del diputado se produjo luego de que Milei confirmara que este jueves encabezará una cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas . El Gobierno todavía mantiene bajo reserva los detalles del mensaje que dará el Presidente.

James Cartlidge es el principal referente en materia de Defensa del Partido Conservador británico, actualmente en la oposición. X

La postura de Cartlidge se suma a las declaraciones realizadas desde el Gobierno británico después de que Donald Trump pusiera en duda el respaldo estadounidense a la soberanía británica sobre las islas.

La respuesta del Reino Unido a Donald Trump

Aunque el Gobierno laborista todavía no había reaccionado directamente al anuncio de Milei, sí respondió a las recientes declaraciones de Trump, quien había señalado que Estados Unidos revisaba su posición respecto de la soberanía británica de las Malvinas.

Un vocero oficial del primer ministro británico afirmó que la posición de Londres “fue expresada muy claramente” y que “no cambió”. En ese sentido, sostuvo: “Las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a determinar su propio futuro. Los isleños manifestaron su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable”.

Ante una consulta sobre la importancia de que Estados Unidos mantenga esa posición, el funcionario insistió: “La posición del gobierno es cristalina… La soberanía recae en el Reino Unido y el derecho de autodeterminación de los isleños es primordial”.

La posición británica volvió a quedar bajo discusión después de que Donald Trump planteara revisar el respaldo de Estados Unidos a Londres.

También fue consultado sobre la posibilidad de que Trump utilice el conflicto diplomático por las Malvinas para presionar a Londres a incrementar su gasto en Defensa. El vocero respondió: “Los comentarios del presidente son tema de su equipo”. Además, remarcó que el primer ministro británico mantendrá los compromisos internacionales asumidos con sus aliados en materia de gasto militar.

El Gobierno de Milei mantiene el hermetismo sobre la cadena nacional

Mientras crece el cruce diplomático, en la Argentina todavía no se conocen los detalles del discurso que Milei pronunciará este jueves. El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que el mensaje está siendo elaborado por el propio Presidente junto al canciller Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier evitó anticipar el contenido y señaló que hubo un pedido durante la reunión de gabinete para que no ampliara la información antes del mensaje presidencial.

“Fue un pedido en la reunión de gabinete de que no amplíe. Vamos a dejar que el propio Presidente en cadena nacional amplíe todo lo relativo al tema Malvinas, que comprende muchas cuestiones que se van a ampliar el jueves”, explicó.

El funcionario también aclaró que no contaba con información precisa sobre el contenido definitivo del discurso porque “se está trabajando en este momento”. De todos modos, reafirmó la posición argentina: “Las Malvinas son argentinas. El Presidente esto lo plantea como una prioridad”.