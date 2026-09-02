Créditos hipotecarios en Córdoba: ¿cuánto cuesta comprar un departamento en 2026?

El mercado cordobés ofrece precios muy diversos según el barrio. Ubicación, antigüedad y estado resultan determinantes para elegir la opción más conveniente.

La diversidad de valores cambia según la zona y el perfil de cada inmueble.

Comprar una vivienda propia implica mirar cuánto cuesta la propiedad y qué parte se puede financiar. En Córdoba , el nuevo impulso al crédito hipotecario abre otra posibilidad para quienes necesitan recurrir a un préstamo para llegar a su casa.

Los valores cambian bastante según la zona elegida. Dentro de la capital hay barrios con diferencias muy marcadas en el precio de los departamentos, mientras que Villa Carlos Paz también presenta alternativas con montos muy distintos entre sí.

El nuevo programa busca ampliar el financiamiento destinado a la primera vivienda y contará con $2 billones provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES . El dinero llegará a los compradores a través de las entidades financieras.

Los nuevos desarrollos en zonas como Jardines del Valle disparan los valores por encima de los u$s2.500.

Los préstamos estarán destinados a personas y podrán utilizarse para comprar una propiedad, construir, ampliar o realizar refacciones. En todos los casos, deberán estar vinculados con una primera vivienda.

El monto máximo de cada crédito será equivalente a 150.000 UVA , mientras que el plazo mínimo será de 15 años. Los bancos que accedan al programa tampoco podrán ofrecer una tasa superior a UVA más 7,5% .

Precios promedio de departamentos en Córdoba capital

Los precios muestran diferencias importantes entre los distintos barrios de la ciudad. Entre los 15 sectores con mayor oferta de departamentos en venta, la brecha entre los extremos llega al 113%.

Providencia aparece como el más económico de ese grupo, con un valor cercano a los u$s1.067 por metro cuadrado. En el otro extremo se encuentra Villa Belgrano, donde la referencia sube hasta aproximadamente u$s2.277 por metro cuadrado.

Al mirar otros puntos de Córdoba, las cifras pueden subir todavía más. Jardines del Valle alcanza los u$s2.503 por metro cuadrado, seguido por Chateau Carreras, con u$s2.433, y Cerro de las Rosas, con u$s2.208.

La antigüedad también pesa en el precio. En barrios como Villa Belgrano, Las Rosas y Jardín, la oferta de departamentos nuevos supera a la de unidades usadas, mientras que Nueva Córdoba concentra buena parte de los inmuebles a estrenar disponibles en la capital.

Los valores en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz también muestra diferencias claras según el sector. Entre los barrios con mayor cantidad de departamentos publicados, el Centro tiene un precio medio cercano a los u$s108.390, mientras que en Santa Rita del Lago ronda los u$s100.482.

Los montos suben en otras zonas. Villa del Lago alcanza un promedio de u$s154.125 y Villa Domínguez llega a unos u$s132.778. Más abajo aparecen Los Manantiales, con aproximadamente u$s88.667, y Miguel Muñoz, con cerca de u$s98.286.

Estas cifras corresponden a precios publicados y sirven como referencia del mercado actual. El valor final también depende de la superficie, la cantidad de ambientes, la antigüedad, la ubicación y las características del edificio.

La zona noroeste y barrios consolidados como Nueva Córdoba continúan liderando los precios. ANDY ABIR ALAN

¿Cuánto hay que ganar por mes para acceder a la cuota del crédito?

Una de las condiciones más importantes para acceder al financiamiento es la relación entre la cuota y los ingresos del hogar. El ejemplo presentado para el nuevo programa toma una vivienda valuada en u$s106.667, con un financiamiento del 75% y un ahorro previo del 25%.

En esas condiciones, el préstamo sería de $120.920.000, con una tasa de UVA más 7% y un plazo de 25 años. La primera cuota quedaría en $865.098 mensuales.

Para afrontar ese pago, el grupo familiar tendría que acreditar ingresos netos por aproximadamente $3.460.391 al mes. El cálculo parte de que la cuota no represente más del 25% de los ingresos mensuales, por lo que el monto que se puede solicitar también queda atado al nivel de ingresos del hogar.