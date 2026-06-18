Un sondeo reveló que el 79% cree que Manuel Adorni debe dejar el Gobierno (pero la economía preocupa más)

Un estudio nacional de CEOP Latam para Ámbito muestra un fuerte deterioro de la imagen y credibilidad del jefe de Gabinete. Sin embargo, el rumbo económico continúa por encima de los escándalos políticos entre las principales inquietudes de los argentinos.

Manuel Adorni y una imagen negativa que no para de crecer.

Una encuesta nacional de CEOP Latam realizada entre el 13 y el 17 de junio sobre 2.100 casos reveló un fuerte deterioro de la imagen pública de Manuel Adorni y un amplio consenso respecto de su eventual salida del Gobierno. Sin embargo, el mismo estudio arroja una conclusión que excede al jefe de Gabinete: para los argentinos, el rumbo de la economía sigue generando más preocupación que los escándalos políticos.

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El relevamiento, realizado en todo el país en exclusiva para Ámbito, muestra que el 78,7% considera que Adorni debería abandonar el Gobierno , mientras que apenas el 17% sostiene que debería continuar en su cargo. Además, dos de cada tres consultados respaldarían una eventual "moción de censura" impulsada por el Congreso en caso de que el funcionario no renuncie.

La encuesta detecta que la imagen negativa de Adorni alcanza el 78% , frente a apenas un 20,4% positiva, lo que arroja un saldo neto de -57,6 puntos. A su vez, el 85,1% afirma creerle poco o nada a sus declaraciones , contra apenas un 13,4% que asegura confiar mucho o algo en sus palabras.

"Lo que aparece es una crisis de credibilidad muy profunda. Adorni ya no es percibido solamente como un funcionario cuestionado, sino como un símbolo de una contradicción entre el discurso oficial y las prácticas que buena parte de la sociedad observa", señaló Roberto Bacman , director de CEOP Latam.

En las respuestas abiertas, los términos más asociados al vocero fueron "corrupto" (22,1%), "ladrón" (12,2%), "chorro" (9,8%) y "mentiroso" (8,3%) , una combinación que refleja que los cuestionamientos exceden la gestión y se concentran sobre aspectos vinculados a la integridad personal.

"La magnitud de los términos utilizados es significativa porque no estamos viendo una crítica administrativa o política tradicional. Lo que emerge es una impugnación moral muy fuerte", agregó Bacman.

informe nacional CEOP Caso Adorni junio 2026

El impacto sobre el Gobierno

El estudio también indagó sobre las consecuencias del caso en la percepción general de la administración de Javier Milei.

Casi la mitad de los consultados (49,4%) considera que el actual Gobierno es "más casta que otros gobiernos", mientras que apenas un 24,9% cree que efectivamente combate a la casta. Otro 24,8% opina que es tan casta como las administraciones anteriores.

La percepción sobre corrupción presenta números similares. El 46% sostiene que el Gobierno es más corrupto que otros, mientras que un 35,8% lo considera menos corrupto y un 15,5% cree que se encuentra en niveles similares.

Para Bacman, estos números representan un desafío particular para el oficialismo. "El caso golpea directamente dos de las principales banderas identitarias del proyecto libertario: la lucha contra la casta y la promesa de transparencia. Cuando aparecen dudas sobre esos atributos, el impacto político es más profundo que el que puede generar cualquier controversia convencional", sostuvo.

La economía sigue mandando

Pese al fuerte rechazo que registra la figura de Adorni, la encuesta deja en claro que la situación económica continúa ocupando el centro de las preocupaciones sociales.

Ante la consulta sobre qué inquieta más respecto del Gobierno, el 43,4% eligió el rumbo económico, mientras que el 33,9% señaló los escándalos de corrupción. Un 22,6% respondió que ninguna de las dos cuestiones le genera preocupación.

"El dato más relevante es que, aun con el impacto del caso Adorni, la economía sigue ordenando las preocupaciones sociales. Ahí se juega el destino político del Gobierno", afirmó Bacman.

El director de CEOP Latam concluyó que "los escándalos pueden erosionar la credibilidad y desgastar determinados activos políticos, pero la evaluación final de la gestión sigue dependiendo de la capacidad de mejorar o no las condiciones económicas de la población".