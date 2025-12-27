El gobierno anunció un aumento para jubilados en enero 2026, pero todavía no se sabe qué pasará con el bono

Se confirmó el ajuste de las prestaciones y crece la expectativa por el refuerzo extra que impacta en los ingresos más bajos.

Con el nuevo año acercándose, las personas que cobran prestaciones previsionales de ANSES ya conocen cómo quedarán sus ingresos . El ajuste previsto surge del mecanismo vigente y toma como referencia la inflación de dos meses atrás.

De todas formas, a pesar de la suba automática, hay una duda fundamental. El bono que refuerza los haberes mínimos todavía no tiene una definición oficial , lo que preocupa a quienes dependen de ese ingreso adicional para llegar a fin de mes.

Las jubilaciones y pensiones tendrán una mejora del 2,47% , según la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a noviembre de 2025. Este porcentaje se aplica a todos los haberes del sistema.

Con esta actualización, el haber más bajo es de $349.301,35 . En caso de mantenerse el refuerzo vigente hasta ahora, el total a cobrar alcanzaría los $419.301,35 . Para quienes perciben el ingreso máximo, el nuevo valor es de $2.350.461,71 .

Otras prestaciones también reciben el ajuste. La Pensión Universal para el Adulto Mayor queda en $279.441,46 , mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez llegan a $244.513,53 .

¿Qué pasará con el bono de $70.000?

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre cambios en este complemento. Desde el área económica, el ministro Luis Caputo sostuvo que no ve margen para un incremento extraordinario y dio a entender que los ajustes seguirán el IPC.

Si se mantiene, el refuerzo mensual de $70.000 se depositaría junto con los haberes habituales, alcanzando a quienes cobran el haber mínimo, la PUAM y las pensiones no contributivas. Su continuidad es fundamental, ya que marca una diferencia para llegar a fin de mes.

Todo indica que el refuerzo seguiría vigente durante 2026 con el mismo valor fijo, sin actualizaciones por inflación. Desde su implementación, el monto casi no tuvo modificaciones y se mantiene igual desde comienzos del año. Si esta decisión se mantiene, quienes cobran los haberes más bajos seguirán recibiendo el mismo adicional, aunque su impacto se iría reduciendo frente al avance de los precios.