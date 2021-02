La polémica por vacunatorios tensa la interna en la oposición

“Ha habido algunas clínicas privadas que faltó que pongan hasta el perro y el gato para que se vacunen y han pasado las listas”, dijo el Gobernador de Jujuy y prometió multas de hasta $1 millón si se cometieran irregularidades. Todo deriva del caso de las Sputnik Vip, que dentro del Juntos por el Cambio fue considerado “un error grave” por el ministro de salud porteño, Fernán Quirós, a quien apuntó luego Patricia Bullrich por esa apreciación diciendo que hay que ser más duro.

La vacuna revolvió la interna de Cambiemos con un Larreta que conserva un alto grado de meditación sobre la cuestión referida al malogrado episodio que provocó el desplazamiento de Ginés González García, la propia situación y la exministra de Seguridad decidida a escalar posiciones en la carrera electoral.

“Recién escuché al ministro Quirós decir que esto es un error y no me parece que sea un error. Es más serio que un error”, criticó Bullrich y dijo que “tiene que haber definiciones más contundentes”.

En la propia conferencia de Prensa, Juntos por el Cambio admitió que pide informes a las provincias acerca de la distribución de vacunas y sus destinatarios. Propusieron un proyecto de ley en ese sentido que se replique en los distritos. No es un tema para descuidarse, claro . En la presentación estuvieron, además de Bullrich, Mario Negri, Alfredo Cornejo y Maximiliano Ferraro, entre otros referentes como Martín Lousteau. Negri contó que pedirán en el Congreso la interpelación a Santiago Cafiero y Carla Vizzotti, pero respondió Cornejo cuando le preguntaron sobre el tema de Jujuy. Dijo que Morales no era responsable, sino que el Gobernador denunció que “el ha entregado a obras sociales y prepagas”, dosis de vacunas contra el coronavirus y que “no se ha seguido el protocolo adecuado, el error no ha sido del gobierno de Jujuy”, pero aclaró que “este proyecto”, que presentarán en el Congreso para monitorear el recorrido de las vacunas, entre otros puntos, “incluye a provincias”.

Para agregar tensión, la justicia ayer realizó una orden de presentación en el ministerio de Salud porteño, después que el fiscal Carlos Stornelli imputara al jefe de Gobierno porteño y a Quirós por presuntamente “privatizar” las vacunas. La denuncia fue en referencia a 9900 dosis para mayores de 80 años que se derivaron a dos obras sociales - la de empleados municipales y la de empleados de Comercio y a cinco hospitales con asistencia prepaga (Alemán, Británico, Güemes, Italiano y el Cemic) y a otras que se enviaron para aplicar a personal de salud.

El juez federal Ariel Lijo ordenó el procedimiento en la sede de Salud para obtener información sobre el recorrido de las vacunas, en este caso del lote de AstraZeneca que distribuyó el Gobierno nacional y se llevó información sobre convenios que firmó la Ciudad con privados. Son 22 esos acuerdos para derivar dosis que incluyen a los realizados para inocular a los mayores de 80 años, mientras que la Justicia a la vez requirió al Gobierno nacional el número de cada lote e identificación de las dosis que le transfirió a la Ciudad de BuenosAires,

“No tenemos ningún problema con ninguna denuncia. Si algún ciudadano tiene alguna duda, aquí estamos para mostrar y explicar lo que hacemos e hicimos y para transparentar los datos. Lo más importante es explicarle a la gente”, aseguró Quirós en su parte matinal sobre la situación sanitaria.