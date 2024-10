Elecciones en el PJ: vencen plazos y temen intervención del partido por la puja Cristina Kirchner-Ricardo Quintela

Servini justificó también su resolución del 2018 en "el grado de división alcanzado, con líneas internas partidarias que se ubican en las antípodas". En el caso de que se repita a intervención, la medida judicial implicaría no solo la suspensión de la interna que estaba prevista para el 17 de noviembre sino también el cese de las autoridades del partido y la obligación del interventor de informar regularmente sobre el estado financiero del PJ.

Este fin de semana, el gobernador de La Rioja y candidato a la presidencia del PJ atendió un llamado telefónico de Juan Manuel Olmos, miembro de la Junta electoral y apoderado del partido a nivel nacional, para proponer una lista de unidad: “Me llamó el compañero Olmos, con buena fe, con buenas intenciones, tratando de resolver un problema. Le dije: ‘Juan Manuel, si ustedes tienen el dream team, si tienen los mejores jugadores, ¿cuál es el problema de que los afiliados se expidan’?”, reveló esta mañana Quintela en declaraciones a la prensa. “Hasta las 8 de la noche de ayer estuvieron hablando conmigo para que yo, entre comillas, pudiera reflexionar y aceptara una lista de unidad”, agregó.

El mensaje de Cristina

Ayer desde Hurlingham, Máximo Kirchner salió a confrontar con Quintela, uno de los gobernadores más opositores a Javier Milei, al sembrar sospechas sobre su candidatura a la presidencia del PJ: “Dice que hace 7 meses venía caminando y no tiene los avales. Dijo que iba a renunciar si ganaba Milei y no renunció. Dijo que si iba Cristina, él no iba a competir ¿Cuándo va a cumplir lo que promete?”.

El jefe de La Cámpora aseguró que su madre tiene intenciones de que se realice la interna: “Gracias a Dios que Cristina tiene ganas de caminar y de hacer y se pone a disposición del conjunto. Mientras el candidato de la otra lista, dice que le robaron los avales ¡Chamuyo!”.

quintelacristina.jpg La confrontación de Máximo Kirchner por la interna del PJ

En ese contexto, la lista de Quintela presentó una impugnación formal contra la resolución de la Junta Electoral partidaria y la recusa por considerar que actúa con parcialidad y falta de transparencia. A través de un comunicado, el espacio oficializó que sus apoderados -Jorge Raúl Yoma, Daniel Hugo Lleromnas y Sandra Inés Vanni- avanzaron con una denuncia contra la Junta Electoral, encabezada por Juan Manuel Olmos y Eduardo López Wesselhoefft, por entender que han "incurrido en una serie de actos arbitrarios y dirigidos a proscribir la participación de su lista en las elecciones internas del 17 de noviembre de 2024".

Finalmente, "Federales" exige la oficialización de su lista para participar en las elecciones internas del partido y solicita la conformación de una nueva Junta Electoral con representación equitativa de todas las listas "que pueda garantizar un proceso justo, transparente y sin proscripciones". En caso de que no ocurran, anticiparon que recurrirán a la Justicia Electoral Federal.