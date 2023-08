Venta de órganos: el oficialismo presentó un proyecto de ley para agravar las penas

Con la búsqueda de "afianzar y garantizar el sistema legal argentinos de recepción y defensa de los derechos humanos fundamentales”, Ramiro Gutiérrez precisó que se incorporó "como delito agravado la subasta física y en red de órganos, así como también el turismo de comercialización e implante de órganos, ya que de ahora en más no solo será delito extraer los órganos sino también implantarlos ilegalmente”.

Proyecto de ley contra la venta de órganos: qué dice

La Ley de Prohibición de Comercialización y Tráfico de Órganos Humanos tiene como puntos destacados los siguientes apartados:

Se define como principio rector de la legislación "el carácter e interés público" del sistema nacional de donación y trasplantes de órganos para evitar la migración a manos privadas que puedan mercantilizar a las personas y al servicio de salud .

Se configuran penalidades sobre el determinador, el instigador, el promotor, el facilitador y el partícipe.

Se suman penalidades al receptor del órgano de mala fe que, a sabiendas del origen ilícito, avala la operatoria.

Se establece que constituye un delito la implantación ilegal de órganos, además de la extracción.

Javier Milei sobre la venta de órganos: "Es un mercado más"

En dos entrevistas distintas, el candidato a presidente Javier Milei se refirió a su acuerdo con promover un mercado de venta de órganos en la Argentina. “¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”, dijo en radio Mitre.

Posteriormente, se refirió a las personas que en una situación económica límite aceptan vender uno de sus órganos: "Si no le terminás comprando ese órgano, se termina muriendo de hambre y ni siquiera tiene vida”.

En otra conversación con el canal televisivo TN, apuntó que "una de las cosas que he planteado es que más de más de 350 mil personas mueren por año. Por ley son todos potencialmente donantes. Hay 7.500 personas que están sufriendo, esperando los trasplantes. Hay algo que no está funcionando bien".

"No se necesita que nadie venda ni haga nada. Si hay 350 mil donantes por ley. El problema es por qué no llega. Y no llega porque hay gente que se beneficia de que eso no pase. La pregunta es por qué estás de acuerdo con que sufran 7.500 personas cuando hay 350.000 potenciales donantes por año", sostuvo y concluyó calificándolo como "es un mercado más".