Alberto: "Por acción de los directivos de Vicentin y la justicia, me impidieron conocer lo que pasaba"

Siguiendo esa línea, sostuvo que mientras aguardaban la posibilidad de acceder a la información de Vicentín observaron que surgían denuncias penales por los créditos otorgados por el Banco Nación en el gobierno de Mauricio Macri, los cuales, dijo “están fuertemente cuestionados”. Además, apuntó que también “hay denuncias en EEUU” sobre desvió de fondos a paraísos fiscales.

“Ahí me pasé a preguntar si la idea inicial de salvar la empresa y a los productores, se perdía y se convertía en un salvataje a los empresarios”, un proceso contrario al deseado por el Gobierno. En ese sentido, dijo que “lo que no quise hacer es que la idea de salvar a una empresa se convierta en un mecanismo de estatizar deudas privadas”.

A su vez, el mandatario dio a conocer que la problemática que atravesaba la empresa estaba entre sus principales preocupaciones antes de asumir, pero cuestionó que cuando el Gobierno avanzó en intentar dar una solución, llovieron críticas.

"Vicentin es una prueba contundente del daño de los falsos dilemas. Es un tema que me venían hablando ante de asumir. Fueron los directivos que hablaron con (Matías) Kulfas y le plantearon que estaban en un problema. Cuando asumí, todos me lo plantearon como un tema acuciante. Finalmente, cuando tomé cartas en el asunto me convertí en un expropiador serial que se quería quedar con empresas y con las casas de la gente”, cuestionó.

“Si hubiera querido expropiar, no hubiera buscado la peor empresa de todas”, retrucó Fernández.

Por último, ante la consulta vinculada a un posible ingreso del Estado al sector agroexportador, el presidente dijo que está en análisis. “Tengo que hablar con Affronti (CEO de YPF) para ver si podemos escindir YPF Agro de YPF para tener una empresa de referencia. Eso igualmente no va en desmedro del resto de las empresas”, concluyó.