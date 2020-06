"Me preocupa que Vicentin termine en manos de capitales extranjeros"

“Desde que asumí que me vienen hablando de los problemas que tiene Vicentin. El 10 de diciembre nos hicimos cargo y el 4 de diciembre si mal no me equivoco Vicentin anuncia el incumplimiento de sus obligaciones”, recordó el Presidente en diálogo con Radio 10. “Desde entonces me dicen que Vicentin está en caída libre”, agregó.

“Después por otro lado el Banco Nación los viene investigando y hay además una serie de operaciones sospechosas”, sostuvo Alberto Fernández respecto al crédito otorgado a la empresa durante el gobierno de Mauricio Macri.

En ese sentido explico que “lo que hay es una empresa muy importante y que además su composición accionaria cambió, y hay todo un enjambre de empresas que bueno, todo eso nos hizo decir ‘¿cuánto más podemos mirar esto sin intervenir?’”.

“Me preocupa que una empresa importante termine en manos de capitales extranjeros. Ese mercado es muy importante porque gran parte de exportaciones vienen por ese mercado”, analizó el Presidente y enfatizó que “mi plan no es quedarme con Vicentin, lo que intento es rescatarla”.

“Lo que estamos intentando es rescatar a una empresa que está al borde de la quiebra. Eso solo. Y además estoy esperando que la intervención me traiga información que no tengo, porque necesito saber el porqué del entramado de empresas que se crearon”, agregó el Presidente.

Por último, insistió en que “el objetivo prioritario es que la empresa vuelva a producir y exportar como corresponde, no que ande alquilando las instalaciones, y que todo se haga en un marco de transparencia”.