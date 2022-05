En vivo: Viviana Canosa echó de su programa al exlegislador Jorge Yoma

"Los porteños viven dentro de un termo", Jorge Yoma en #VivianaConVos 27/05/2022

“Solo pienso en la gente que durante dos años de este Gobierno, con la cuarentena y la pandemia, la pasó pésimo. Hay gente que se suicidó, que perdió sus Pymes, que se siente estafada, que se siente una mierda, los chicos se quedaron sin educación y 200 mil pibes no van a volver al colegio”, continuó.

Finalmente, Yoma se retiró del estudio mientras Canosa decía que "no soporto más a los Yoma de la vida, a los Albertos Fernández, a las Cristinas Kirchner, a estas lacras que son ricas mientras el pueblo es pobre".

View this post on Instagram A post shared by Viviana Canosa (@vivianacanosaok)

Por su parte, y luego del programa, el senador publicó un hilo de Twitter al respecto: "La Sra @vivicanosaok me echó de su programa porque no le gustó lo que pienso y digo… Y cuando me fui siguió insultándome hasta el final, junto a su invitado estrella, El Dipy. Sinceramente, les agradezco semejante atención… (…)".

También aconsejó a Canosa que "sustituya sus infusiones antes y durante su programa por Té de Yuyos serranos…". Ya que "me preocupa que, según sus palabras, mis opiniones le hayan provocado arritmia cardíaca… Espero recupere su estabilidad emocional…".

https://twitter.com/NegroYoma/status/1530385352191451136 2) Me preocupa que, según sus palabras, mis opiniones le hayan provocado arritmia cardíaca…



Espero recupere su estabilidad emocional…



Al respecto le aconsejo sustituir sus infusiones antes y durante su programa por Té de Yuyos serranos…

(…) — Jorge Yoma (@NegroYoma) May 28, 2022

Por último, apuntó contra "el amigo y compañero", Carlos Campolongo, quien "estuvo calculando mi edad". Frente a ello, Yoma respondió que "tengo 68 añitos. Todavía cantamos…".