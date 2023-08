Votar como extranjero en la Argentina: todo lo que tenés que saber

La votación será en escuela y clubes deportivos, y serán entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde.

Las personas que nacieron en el extranjero pero se nacionalizaron argentinas pueden votar para presidente y legisladores nacionales, de acuerdo al Código Nacional Electoral. La ciudadanía puede ser obtenida solamente si tienen padre o madre argentino (argentino por opción) o estuvieron viviendo en el país al menos por dos años consecutivos (argentino naturalizado).

Los ciudadanos argentinos, ya sea los “naturalizados” o “por elección”, votan en los mismos lugares de votación que las personas que nacieron en Argentina. Pueden chequear dónde votan en el padrón electoral. Es necesario tener el DNI y solo se puede votar en los lugares de votación asignados.

Los argentinos por elección mayores a 16 años pueden votar, mientras que los ciudadanos naturalizados deben tener más de 18 años.

Tener residencia permanente no es lo mismo que la ciudadanía: para conocer las reglas para los residentes permanentes, seguí leyendo a continuación.

Extranjeros residentes

Los extranjeros solo pueden votar en Argentina si tienen la residencia permanente. No podrás votar si tenés residencia temporaria o transitoria o si no completaste todos los papeles todavía. Votar es obligatorio para todos los extranjeros con residencia permanente, pero no son multados si no lo hacen, a diferencia de los ciudadanos argentinos (que sí son multados si no votan).

A pesar de poder votar, los residentes permanentes no pueden votar para cargos nacionales y solo pueden hacer en autoridades provinciales o locales, como gobernador, jefe de gobierno, intendente o legisladores municipales o provinciales. Formosa es la única provincia en la cual los extranjeros no pueden votar de ninguna manera.

Esto quiere decir que si sos un residente permanente en Argentina, tenés más de 18 años, y tu dirección en el DNI es en Catamarca, Entre Ríos, Santa Cruz, provincia de Buenos Aires o la Ciudad de Buenos Aires, podés votar en las primarias el 13 de agosto y también en las elecciones generales del 22 de octubre.

Las elecciones locales en otras provincias se realizan en fechas diferentes de las elecciones nacionales. Si vivís en una provincia no mencionada en el párrafo anterior (excepto Formosa), estás habilitado a votar en las elecciones provinciales. Podés chequear las fechas aquí, pero tené en cuenta que la mayoría de esas elecciones ya pasaron.

Tener un DNI no necesariamente significa que sos un residente permanente: si no tenés certeza de qué categoría de residencia tenés, podés chequearlo en el reverso de tu DNI.

Ciudad de Buenos Aires

Desde 2023, la ciudad de Buenos Aires registra automáticamente a los residentes extranjeros para votar, no tenés que hacerlo manualmente. Una vez que está completo el papelerío de la residencia permanente serás incluido automáticamente para votar.

“Hay 487.000 extranjeros residentes en el registro”, le dijo Leandro Querido, director del Instituto de Gestión de la Ciudad de Buenos Aires, a Buenos Aires Herald.

Habrá 1.444 mesas electorales exclusivamente para votantes extranjeros, a cargo de autoridades electorales especiales. Podés chequear dónde votás en la ciudad en el registro electoral para extranjeros residentes.

Como no pueden participar en las elecciones nacionales, los residentes extranjeros en la ciudad de Buenos Aires solo votan para Jefe de Gobierno, legisladores de la ciudad y comuneros, primero en las elecciones primarias del 13 de agosto y luego el 22 de octubre en las elecciones generales.

La Ciudad de Buenos Aires decidió dividir la elección nacional de la elección local, lo cual quiere decir que los votantes argentinos deberán usar dos tipos de boletas para la elección. Mientras que para las elecciones nacionales se usa una boleta en papel, para las autoridades de la ciudad se utilizará una máquina de voto electrónico. Esto quiere decir que los extranjeros residentes solo votarán a través de la Boleta Única electrónica.

El voto electrónico consiste en una boleta de papel que se inserta en la máquina, en la que se elije el candidato para cada puesto. La máquina luego imprime el nombre de la coalición que se elige y ese papel se inserta en la urna. Se puede consultar un tutorial aquí.

Provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, los extranjeros residentes pueden votar para gobernador, vicegobernador, diputados y senadores provinciales, intendentes, concejales municipales y consejeros escolares.

Podés consultar dónde votás acá. ¡No te olvides de llevar tu DNI!

Cuando entres al cuarto oscuro en el que votes, vas a encontrar una boleta de papel de cada coalición. Tenés que elegir una, ponerla en el sobre, y depositar el voto en la urna. Luego de hacerlo, te darán un pequeño talón de papel que comprueba que votaste.

En la provincia de Buenos Aires hay 950.000 extranjeros residentes actualmente registrados para votar.

Otras provincias

Santa Cruz, Catamarca and Entre Ríos no proveen información online de registros de votación para ciudadanos extranjeros, pero es posible contactar al poder judicial provincial para consultar en dónde se vota:

Poder Judicial de Santa Cruz: (02966) 422261 / 420824 / 420291 o (02966) 420491/422430

Corte Electoral de Entre Ríos: (0343) 421 1539 / 420 6258 o por e-mail consultas@tribunalelectoraler.gob.ar

Poder Judicial de Catamarca: enviar un mensaje de WhatsApp al 0383-154291880 o un e-mail a ateciudadano@juscatamarca.gob.ar

Por Martina Jaureguy, para Buenos Aires Herald