Votó Cristian Ritondo: "Es una oportunidad, una obligación y un derecho ir a votar"

El candidato a senador provincial y referente del PRO en Buenos Aires destacó la importancia de las elecciones legislativas de este 7 de septiembre. En la jornada electoral, Cristian Ritondo celebró la participación ciudadana y mostró optimismo por los resultados.

En medio de la jornada de elecciones en la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, dirigente del PRO y uno de los artífices del acuerdo con La Libertad Avanza, se acercó a su centro de votación y compartió sus sensaciones. “Contentos, es un día que está lindo para que la gente vaya a votar”, expresó al salir del cuarto oscuro.

El dirigente resaltó el valor del sufragio como herramienta de transformación: “Hoy es una gran posibilidad para los cambios que se quieren hacer”, señaló. Y en la misma línea, subrayó: “Es una oportunidad, una obligación y un derecho ir a votar”.

Con un mensaje dirigido a los bonaerenses, Ritondo alentó a acercarse masivamente a las urnas y comparó la situación con lo ocurrido en otros comicios provinciales: “Estimulemos que la participación sea parecida a Corrientes que en los demás distritos”.

Además, se mostró confiado en el ánimo de la sociedad de cara a la definición electoral: “Yo tengo optimismo, creo que hay una provincia que se despierta y espero que hoy los bonaerenses vayan a votar”.

La alianza con La Libertad Avanza y la noche electoral

Ritondo también destacó el rol del PRO en la construcción de la coalición con La Libertad Avanza y ratificó la importancia de ese entendimiento político en el actual escenario. “El PRO está en donde tiene que estar. El PRO decidió que teníamos que estar donde está el cambio y lo hacemos sin especular”, afirmó.

Respecto de cómo seguirá la jornada, anticipó: “Vamos a estar en el partido del PRO a última hora, y después vamos a ir a La Plata hasta donde están los amigos de la Libertad Avanza”. Y concluyó con un mensaje de confianza: “Vinimos a construir un triunfo”.

Abrieron los comicios en la provincia de Buenos Aires

Los bonaerenses ya pueden acercarse a las urnas para votar y tendrán tiempo hasta las 18. Las elecciones renovarán la mitad de las bancas de la legislatura provincial y se estima que tendrán una amplia concurrencia.