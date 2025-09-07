SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
7 de septiembre 2025 - 10:01

Votó Cristian Ritondo: "Es una oportunidad, una obligación y un derecho ir a votar"

El candidato a senador provincial y referente del PRO en Buenos Aires destacó la importancia de las elecciones legislativas de este 7 de septiembre. En la jornada electoral, Cristian Ritondo celebró la participación ciudadana y mostró optimismo por los resultados.

Cristian Ritondo habló a la salida de emitir su voto.&nbsp;

Cristian Ritondo habló a la salida de emitir su voto. 

Captura de TV.

El dirigente resaltó el valor del sufragio como herramienta de transformación: “Hoy es una gran posibilidad para los cambios que se quieren hacer”, señaló. Y en la misma línea, subrayó: “Es una oportunidad, una obligación y un derecho ir a votar”.

Informate más

Un llamado a la participación en las elecciones

Con un mensaje dirigido a los bonaerenses, Ritondo alentó a acercarse masivamente a las urnas y comparó la situación con lo ocurrido en otros comicios provinciales: Estimulemos que la participación sea parecida a Corrientes que en los demás distritos”.

Además, se mostró confiado en el ánimo de la sociedad de cara a la definición electoral: “Yo tengo optimismo, creo que hay una provincia que se despierta y espero que hoy los bonaerenses vayan a votar”.

ELECCIONES BUENOS AIRES 2025 c
Las elecciones se desarrollan con normalidad

Las elecciones se desarrollan con normalidad

La alianza con La Libertad Avanza y la noche electoral

Ritondo también destacó el rol del PRO en la construcción de la coalición con La Libertad Avanza y ratificó la importancia de ese entendimiento político en el actual escenario. “El PRO está en donde tiene que estar. El PRO decidió que teníamos que estar donde está el cambio y lo hacemos sin especular”, afirmó.

Respecto de cómo seguirá la jornada, anticipó: “Vamos a estar en el partido del PRO a última hora, y después vamos a ir a La Plata hasta donde están los amigos de la Libertad Avanza”. Y concluyó con un mensaje de confianza: “Vinimos a construir un triunfo”.

Abrieron los comicios en la provincia de Buenos Aires

Los bonaerenses ya pueden acercarse a las urnas para votar y tendrán tiempo hasta las 18. Las elecciones renovarán la mitad de las bancas de la legislatura provincial y se estima que tendrán una amplia concurrencia.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias