Sergio Massa: "La mejor herramienta es el voto"







Sergio Massa votó en Tigre y destacó la normalidad de la elección bonaerense, llamó a la ciudadanía a participar “con esperanza” y remarcó que el resultado funcionará como un termómetro político sobre el rumbo que busca la sociedad.

Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar este domingo 7 de septiembre

El exministro de Economía y dirigente del oficialismo, Sergio Massa, se refirió este mediodía al desarrollo de los comicios en la provincia de Buenos Aires, donde destacó la normalidad de la jornada, la importancia de la participación ciudadana y el valor político que tendrá el resultado en el escenario nacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Es la primera vez después de mucho tiempo que tenemos una elección provincial. La logística y la presencia de la enorme mayoría de los presidentes de mesa son importantes. Esto demuestra que la sociedad tiene vocación de participación”, afirmó Massa, en diálogo con la prensa a la salida de emitir su voto en una escuela de Tigre.

El dirigente insistió en la necesidad de que los bonaerenses concurran a las urnas: “Le pido a la gente que vaya a votar. No importa a quién vote, es la mejor herramienta”. En ese sentido, señaló que “comparado con otras provincias, el nivel de votación es un buen número” y subrayó: “Es importante trabajar unidos”.

Massa también adelantó que viajará a La Plata durante la jornada para seguir de cerca el avance de la elección: “La decisión provincial es importante. A la noche vamos a ver los números que van a demostrar el apoyo a una fuerza política. Esto va a funcionar como termómetro de qué quiere la sociedad”.

En sus declaraciones, el exministro resaltó además un gesto de Axel Kicillof, al que calificó como una muestra de generosidad. Y puso el acento en la relevancia política del resultado: “Para el oficialismo es demostrar que tiene un programa de gobierno, y para la oposición es la oportunidad de demostrar que tiene otro modelo de país”. Finalmente, confesó su expectativa por el desenlace: “Estoy esperando con ansiedad los resultados”.

Donde voto Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar este domingo 7 de septiembre, en unas elecciones legislativas con impacto nacional que renovarán 23 bancas en el Senado y 46 en Diputados. Según pudo averiguar Ámbito muchos lugares de votación cambiaron, por lo que es vital consultar el padrón electoral antes de salir de casa.