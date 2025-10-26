Votó Diego Santilli: "El objetivo es remontar la distancia"







El candidato de La Libertad Avanza busca acortar la brecha con el peronismo en Buenos Aires y resaltó la importancia de la participación ciudadana en estas elecciones.

Diego Santilli bromeó sobre su campaña de 18 días. Captura de TV.

El candidato a diputado por La Libertad Avanza, Diego Santilli, aseguró este sábado que su objetivo es “remontar la distancia” que hay con el peronismo en la Provincia de Buenos Aires y destacó la importancia de la participación. .

“Yo tengo fe, yo tengo ganas de que eso suceda, pero esperemos”, señaló Santilli, quien consideró que ha sido “una campaña difícil, corta para mí, de 18 días”. El candidato afirmó que puso “toda la actitud, toda la garra” y subrayó que “lo más importante es que la gente venga a votar”. Vale recordar que Diego Santilli asumió como reemplazo de La Libertad Avanza tras la salida de José Luis Espert durante la campaña, en medio de controversias por el presunto vínculo de Espert con Fred Machado, investigado por narcotráfico.

Santilli también se refirió a su vínculo con el Presidente, señalando que “el Presidente fue claro, que corregiremos lo que hay que corregir. Nuestro rol es acompañar, y eso es lo que estamos haciendo”. Además contó que mantuvo reuniones de trabajo con el mandatario, que definió como “muy importantes”, y agregó: “Me deseó mucha suerte y le agradecí la oportunidad”.

En cuanto a la estrategia electoral, sostuvo que “el objetivo era descontar”, buscando acercar los resultados en las encuestas y consolidar su espacio en la competencia legislativa, al mismo tiempo que llamó a la gente a votar.

