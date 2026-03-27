Vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este: operativo en la TV Pública

El procedimiento se realizó tras la declaración del piloto. Buscan contratos, facturas y documentación vinculada al entorno del jefe de Gabinete.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó este viernes un operativo en el edificio de la TV Pública en el marco de la causa que investiga el financiamiento del vuelo privado que utilizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , para viajar a Punta del Este .

El procedimiento fue ordenado luego de la declaración del piloto Agustín Issin Hansen , quien aportó información relevante sobre el viaje y abrió nuevas líneas de investigación.

Según fuentes judiciales, el objetivo del operativo fue recolectar documentación vinculada a contratos, facturación y registros administrativos que permitan reconstruir el circuito del dinero utilizado para costear el traslado.

En particular, la medida puso el foco en posibles vínculos con el periodista Marcelo Grandio , mencionado en el expediente como una de las personas relacionadas con la organización del vuelo.

Durante el procedimiento, los agentes buscaron contratos, facturas y otro tipo de documentación que permita establecer si existieron relaciones comerciales o financieras entre los involucrados.

MANUEL ADORNI Manuel Adorni, complicado por su vuelo a Punta del Este en jet privado. Presidencia

La investigación apunta a determinar quién financió el vuelo y bajo qué condiciones, en una causa que sumó relevancia institucional por involucrar a un funcionario de primera línea del Gobierno. En este contexto, la TV Pública aparece como un punto de interés en la reconstrucción de posibles circuitos administrativos y económicos vinculados al caso.

Hasta el momento, desde el entorno de Adorni no hubo pronunciamientos sobre el operativo, mientras el funcionario mantiene su postura pública sin brindar detalles sobre el origen de los fondos del viaje.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas, con nuevas medidas orientadas a esclarecer la trazabilidad del dinero y las responsabilidades involucradas. El operativo de la PSA se inscribe en esa línea de investigación y marca un avance en la búsqueda de documentación clave para el expediente.

Vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este: declaró como testigo el piloto y aseguró que el viaje fue abonado por Marcelo Grandio

El piloto Agustín Issin, quien emitió la factura del vuelo privado en el que regresó de Punta del Este el jefe de Gabinete Manuel Adorni, declaró el jueves como testigo en la causa en la que se investigan los viajes del funcionario el fin de semana de carnaval y aseguró que quien pagó fue Marcelo Grandio, el periodista y amigo del funcionario.

El testigo aseguró al prestar declaración testimonial ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita que fue el propio periodista Grandío quien pidió “vender algún tramo para obtener un precio menor”, lo que derivó en una reducción del costo total del servicio. Respecto a si tenía algún recibo del pago en efectivo, mencionó que el comprobante es el mensaje que le enviaron por chat confirmando la recepción del dinero. De la declaración y los chats aportados surge que la contratación de los dos vuelos fue realizada por Grandío, amigo de Adorni.

Issin prestó declaración testimonial en la causa en la que se investigan los vuelos a Punta del Este del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El testigo señaló que dirige la firma “Jag Executive Aviation”, dedicada al corretaje de vuelos, junto a su esposa y una empleada.

Según explicó a la Justicia, a diferencia de los operadores de aeronaves, su rol consiste en ofrecer soluciones a medida para los clientes: “El bróker tiene un valor agregado porque puede dar distintas opciones según las necesidades del pasajero”, indicó.