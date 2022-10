Preocupa el impacto de recesión china en exportaciones de carne

… que, mientras ayer todos los precios en Chicago volvieron a retroceder, con una soja amenazando perforar los u$s500 por tonelada, sigue generalizándose la preocupación sobre el mercado chino cuya economía también se encuentra en franco retroceso. Tanto así que la región que fue la locomotora económica mundial con crecimientos superiores al 15% anual en forma sostenida se ubica ahora en apenas 2%-2,5% de suba según los últimos pronósticos. Esto ya afectó al mercado de exportación argentino de carne vacuna dado que China conforma desde hace varios años, el principal destino de las exportaciones de carne vacuna local, y en una categoría menos sofisticada, como es la vaca. El asunto tiene particularmente inquieta a la industria frigorífica local que estaría estoqueada en algo más de 80.000 toneladas, cuando los embarques promedian los 30-35.000 toneladas mensuales. Tampoco es la primera vez que el gigante asiático corta abruptamente sus compras en algún momento del último trimestre del año, en general, por cuestiones de manejo interno de su economía, pero también como señal a sus proveedores que, en el caso de los argentinos, ahora están en alerta. En ese sector también hay particular expectativa por la puesta en marcha, finalmente, del “troceo” que mandará a la historia a la otrora famosa “media res”. Es que en 20 días más (a partir del 1 de noviembre) será obligatorio el troceo en salida de frigorífico, con pesos del alrededor de 30 kilos cada pedazo para llegar a las carnicerías, medida que venía siendo resistida desde hace más de tres décadas en el sector industrial y minorista, a pesar de las críticas por el doble y triple estampar sanitario e higiénico; igual que los 4º C máximo en el núcleo que fijaba la Ley Federal de Carnes y que nunca se cumplieron. Ahora, con los avances en la presentación de los cortes en súper e hipermercados, y los envasados al vacío, parece haber llegado el momento, no sólo de mejorar las condiciones de trabajo de los transportistas de carne, sino también de los consumidores locales.

… que otra vez SanCor está en problemas, o nunca salió de ellos. El caso es que la láctea, jaqueada más de una vez por distintas cuestiones, la mayoría de ellas internas, de manejo, pero también por varias intervenciones, sigue sin encontrar una salida factible dado su alto costo operativo, y la cantidad de personal que tiene que la hacen inviable. Hubo, en su momento, distintos interesados, incluso internacionales, pero no se pudo avanzar por estas cuestiones. Mejor suerte parecen tener los vinos norteños que vuelven, desde mañana a Evinor. Es que la XVI Edición de la Evaluación de Vinos del Noroeste Argentino vuelve a Chilecito. El encuentro será coincidente con la Semana Nacional del Torrontés, único vino blanco autóctono argentino. El evento permite afianzar la identidad vitícola de la región, año tras año, con la participación de cada vez más importantes bodegas de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Allí, el Torrontés Riojano, los Bonarda y el Malbec, entre otros varietales, demostrarán el invaluable trabajo desde el inicio del cultivo y la impronta de los hacederos de cada bodega.