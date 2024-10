Alquileres: un dos ambientes en Nordelta ya cuesta más de $600.000 por mes

Captura de Pantalla 2024-10-08 a la(s) 13.10.07.png

Los Polvorines, por el contrario, continúa como el barrio con la oferta más económica, con un precio medio de $343.581 mensuales. Le siguen José León Suárez ($344.723 por mes) y San Miguel ($381.854 mensuales).

La Lucila, imán para el lujo inmobiliario

La demanda de inmuebles para la compra viene sostenida en zona norte. La tranquilidad de sus barrios y una oferta de nuevos proyectos consolidan la zona. La Lucila se destaca como el área más costosa de zona norte para adquirir un inmueble, con un valor promedio de u$s 3.227 por m². Este valor en los precios responde al crecimiento sostenido de desarrollos inmobiliarios premium en la zona, que combinan diseño de vanguardia, amenities de primer nivel y gran conectividad a la Ciudad de Buenos Aires.

En términos de costo por m², a La Lucila le siguen Vicente López (u$s3.213/m²), Olivos (u$s 2.948/m²), Nordelta (u$S 2.857/m²) y Acassuso (US$ 2.752/m²).

“En los últimos años, los consumidores han comenzado a demandar proyectos inmobiliarios que se distinguen no sólo por su arquitectura innovadora, sino también por un enfoque cuidadoso en la espacialidad y el diseño de cada ambiente. A esto se suma la exigencia de contar con una amplia variedad y alta calidad de amenities. Esta evolución en las expectativas del mercado refleja un deseo creciente por espacios que ofrezcan tanto funcionalidad como bienestar”, afirmó Ezequiel Leibaschoff, gerente comercial de Grupo Chomer, desarrolladora con experiencia en la zona.

La Lucila se perfila como un epicentro del desarrollo inmobiliario de alta gama. La creciente demanda por este tipo de espacios sigue impulsando el crecimiento de esta exclusiva localidad de zona norte.