Cómo mostrar una propiedad y vender rápido: claves para lograr avisos atractivos y evitar errores

Fotos, videos y puesta en escena definen el éxito de una publicación en el mercado inmobiliario. Qué evitar y cómo adaptar el contenido en portales y redes.

En un mercado inmobiliario cada vez más competitivo, la forma en que se presenta una propiedad puede marcar la diferencia entre una venta rápida o un aviso que pasa desapercibido. La calidad de las imágenes, el orden de la información visual y la estrategia de difusión se consolidan como variables centrales al momento de captar la atención de potenciales compradores.

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Sobre todo en un escenario que mostró una mejora contundente durante 2025 ( el empuje de los créditos hipotecarios fue clave ), cuando entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia se concretaron más de 215.000 operaciones, según las escrituras relevadas por los colegios de escribanos de ambos distritos.

Kevin Jaimovich , CEO de la consultora Cubelo, explicó que el punto de partida cambió en los últimos años: “hoy no se trata solo de mostrar un espacio, sino de contar cómo se vive”.

En ese sentido, destacó que las redes sociales ganaron protagonismo frente a los portales tradicionales, impulsadas por motores de búsqueda más sofisticados y el uso de inteligencia artificial.

“Cada vez más personas descubren propiedades en Instagram, TikTok o YouTube. Eso obliga a pensar el contenido de otra manera”, comentó.

Redes sociales vs portales: dos lenguajes distintos

Uno de los principales desafíos actuales radica en adaptar el contenido según el canal de publicación. Jaimovich señaló que en portales inmobiliarios funcionan mejor los videos horizontales, con un enfoque más cinematográfico, música suave y tomas pensadas para recorrer el interior de la vivienda.

“El objetivo es que el cliente se imagine viviendo ahí, con sus muebles y su rutina diaria”, detalló.

Propiedades Departamento luminoso Cocina integrada con vista abierta: la luz y la conexión con el exterior potencian la sensación de amplitud Unité Quartier

En cambio, en redes sociales el enfoque es más dinámico. “Funcionan mejor los videos verticales, con ritmo ágil y muchas veces con voz en off, donde además de la propiedad se vende fuerte la ubicación y el estilo de vida”, explicó.

En la misma línea, Maximiliano Moratti, de Inmobidrone, remarcó que el formato condiciona el impacto. “En redes hoy dominan los videos verticales, hablados, cancheros y dinámicos. En portales, la foto de portada es clave: es la puerta de entrada al aviso”, señaló.

También subrayó que no siempre se requieren grandes producciones. “Se pueden lograr muy buenos resultados con un celular. La clave está en el guion y en la naturalidad”, comentó.

Presentacion de la propiedad y cómo ordenar el contenido

Más allá del formato, los especialistas coincidieron en que la claridad en la presentación resulta determinante. Moratti advirtió que uno de los errores más frecuentes es el orden en el que se muestran los espacios.

“Una vivienda tiene jerarquías. No se puede empezar mostrando un toilette antes que el living”, explicó.

Según indicó, lo ideal es comenzar por los ambientes principales —como el estar o living comedor—, continuar por la cocina y luego avanzar hacia los dormitorios y espacios secundarios.

Propiedades Departamento luminoso Cocina angosta pero funcional: mesadas despejadas, luz natural y orden visual ayudan a ampliar la percepción del espacio

Además, remarcó que el contenido debe ser fiel a la realidad. “Lo importante es facilitar el cierre de una venta. Si la imagen no representa bien la propiedad, genera frustración en el cliente”, señaló.

En cuanto a los elementos visuales, Jaimovich destacó la importancia de combinar planos generales con detalles. En propiedades con buena decoración, las fotos deben mostrar tanto la amplitud como los atributos específicos del ambiente.

También recomendó sumar recorridos virtuales en unidades a refaccionar, ya que permiten comprender mejor la distribución.

Usado vs a estrenar: diferencias clave

El enfoque también cambia según el tipo de propiedad. En unidades a estrenar, la lógica es más arquitectónica. “Se ponen en valor las materialidades, las terminaciones y el diseño”, explicó Jaimovich.

En cambio, en viviendas usadas el desafío pasa por ordenar visualmente el espacio. Dijo: “Hay que evitar que los objetos personales influyan en la percepción del comprador”.

Propiedades Departamento luminoso Dormitorio, lo ideal es que siempre se muestre ordenado y con luz natural Cubelo

En ese punto, la inteligencia artificial empezó a jugar un rol relevante. Según detalló, hoy es posible retirar muebles desactualizados, limpiar visualmente ambientes o eliminar elementos distractivos sin alterar la estructura real del inmueble.

Moratti coincidió en que el estado de la propiedad no debe ser una excusa para una mala presentación. “Que sea usada no implica no invertir tiempo y recursos. Muchas veces sorprenden por su calidad”, comentó.

Preparación previa: el paso que define el resultado

Antes de cualquier sesión fotográfica o de video, la preparación del inmueble resulta clave. Jaimovich recomendó abrir persianas, reemplazar lámparas quemadas y despejar los ambientes.

“Camas bien estiradas, mesas limpias, TV apagada y superficies ordenadas hacen que los espacios se vean más amplios”, detalló.

También sugirió eliminar elementos personales como insignias religiosas, objetos deportivos o fotos familiares, ya que pueden distraer al potencial comprador.

Moratti agregó que la despersonalización es central. “A veces guardamos objetos en canastos y luego los devolvemos a su lugar. Eso permite mostrar mejor los espacios sin intervenir de forma permanente”, explicó.

La luz, un factor decisivo

La iluminación natural sigue siendo uno de los aspectos más importantes en la fotografía inmobiliaria. Jaimovich señaló que conocer la orientación de la propiedad permite elegir el mejor horario para captar cada ambiente.

“Hoy existen herramientas que permiten analizar el asoleamiento y anticipar cómo entra la luz durante el día”, comentó.

Maxi 4 Balcón con vista urbana: los espacios exteriores suman valor y deben mostrarse con encuadres amplios y prolijos Unité Quartier

Moratti coincidió en la relevancia de este punto. Afirmó: “El mejor sol y un cielo despejado marcan la diferencia. Los días grises no ayudan”.

Desde el punto de vista técnico, la arquitecta Mariana Lucangeli, especialista en Real Estate, recomendó evitar el uso del flash. “Se logran resultados más naturales si se prioriza la luz que entra desde el exterior”, explicó.

También sugirió abrir cortinas y persianas para maximizar la iluminación y destacar los puntos fuertes de cada ambiente.

Errores que afectan la venta

Los especialistas coincidieron en que ciertos errores pueden afectar directamente el rendimiento de un aviso. Jaimovich advirtió que las fotos de baja calidad no solo desalientan a los compradores, sino que también impactan en el posicionamiento dentro de los portales.

“La inteligencia artificial detecta imágenes oscuras, mal editadas o sin HDR, y eso perjudica la visibilidad del aviso”, explicó.

Moratti fue directo: “El enemigo es la suciedad, el desorden y la acumulación de objetos”.

Entre los errores más comunes aparecen:

Reflejos de personas en espejos o vidrios.

Exceso de edición.

Ambientes sobrecargados.

Falta de limpieza.

Secuencias desordenadas de imágenes.

Lucangeli también hizo hincapié en los detalles. Señaló que una cama desprolija o una cocina desordenada pueden arruinar una buena foto. “Hay que eliminar todo lo que distraiga y no aporte valor”, comentó.

Home staging y valor percibido

Aunque todavía no tiene gran desarrollo en la Argentina, la técnica de home staging comienza a ganar terreno. Consiste en preparar la propiedad con mobiliario y decoración para mejorar su presentación.

Kevin 2 Ambientes luminosos, ordenados y bien encuadrados: claves para generar impacto visual y acelerar la venta de una propiedad

Jaimovich explicó que se trata de un servicio complejo por su logística, pero efectivo. “Puede acelerar la venta y ayudar a defender el precio”, señaló.

Lucangeli coincidió en que la puesta en escena influye en la percepción del comprador. Destacó la importancia de mostrar ambientes funcionales, limpios y bien presentados, con detalles que refuercen la idea de hogar.

También recomendó incluir imágenes de exteriores cuando la propiedad cuenta con balcón, terraza o jardín, ya que estos espacios suelen tener alto impacto en la decisión.

Un cambio de paradigma

La evolución de la tecnología y los nuevos hábitos de consumo transformaron la forma de vender propiedades. Hoy, la primera visita ocurre en una pantalla, y la calidad de ese primer contacto define gran parte del proceso.

La combinación de buenas imágenes, narrativa visual clara y una correcta preparación del inmueble se consolida como un factor clave para destacar en un mercado con alta competencia.

Lucangeli concluyó que el objetivo es simple pero exigente: “Las fotos deben describir la propiedad con claridad y generar interés real. Cuando eso no ocurre, el comprador pierde interés antes de visitar el lugar”.