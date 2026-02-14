Cuánto sale refaccionar el living y valorizar el hogar: claves, materiales y tendencias que se imponen

Qué mirar antes de empezar una obra, insumos, terminaciones y colores actuales, según arquitectas y referentes del sector. Vital, planificar la construcción.

Una pareja pinta una de las paredes del living de su casa, recientemente renovado

Intervenir el living se consolidó como una de las refacciones más elegidas en viviendas urbanas , tanto por su impacto directo en el uso cotidiano como por su incidencia en el valor de la propiedad. Especialistas coinciden en que una renovación bien planificada de este ambiente puede aportar hasta un 20% de valorización si la vivienda se pone en venta, especialmente en departamentos con más de una década de antigüedad, donde el esquema funcional original quedó desactualizado.

El living dejó de ser un espacio meramente social para transformarse en un ambiente multifunción: hoy conviven el estar, el comedor, el trabajo remoto y, en muchos casos, una relación más fluida con la cocina. Este cambio de uso explica por qué las refacciones apuntan menos a lo decorativo y más a la integración espacial, la iluminación y la calidad de materiales.

Gabriela Correa , arquitecta especialista en proyecto, dirección y ejecución de obras nuevas y remodelaciones, señaló que gran parte de las obras se realizan en edificios de entre 10 y 20 años, donde el diseño respondía a otra lógica. Explicó: “Hoy el interés del cliente pasa por ampliar, integrar y liberar los espacios. Se busca que el movimiento entre living, comedor y cocina sea fluido, incluso cuando existen separaciones materiales o divisores virtuales”.

Según Correa, el error más común es comenzar una obra sin un proyecto definido. “Muchas veces se avanza por partes, sin una idea clara de conjunto, y eso termina encareciendo la obra y afectando el resultado final”, advirtió.

Desde una mirada más conceptual, la arquitecta Rita Comando , presidenta de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), agregó que las refacciones actuales incorporan criterios de neuroarquitectura y biophilia , disciplinas que ponen el foco en el bienestar. Sostuvo: “Está comprobado que el entorno construido influye en nuestras emociones, el descanso y la concentración. Por eso hoy el living se diseña pensando en confort, luz, acústica y flexibilidad”.

Qué se refacciona primero y por qué

Las prioridades suelen repetirse. En la mayoría de los casos, las intervenciones comienzan por el piso, la iluminación y las paredes, seguidas por cielorrasos y, cuando el presupuesto lo permite, aberturas.

Living Pisos La colocación de piso flotante. Esta acción otorga un plus positivo sobre el valor de la vivienda

Alejo Staffieri, gerente de operaciones y planeamiento de Construyo al Costo, explicó que la elección de materiales depende del tránsito, la velocidad de obra y la eficiencia energética. Precisó: “Hoy el porcelanato lidera en pisos por su durabilidad y variedad estética, sobre todo en versiones símil madera o cemento alisado. Para obras rápidas, sin escombros, los pisos flotantes o vinílicos WPC (compuesto madera–plástico) permiten renovar sin levantar el piso existente”.

En paredes, la pintura látex sigue siendo la opción más directa, aunque crece el uso de revestimientos para destacar muros principales. En cielorrasos, la construcción en seco se volvió casi estándar: “Permite ocultar imperfecciones y sumar iluminación LED integrada, que cambia por completo la percepción del espacio”, señaló Staffieri.

Materiales que se imponen

Los especialistas coinciden en una paleta de materiales que combina estética, durabilidad y mantenimiento reducido:

• Pisos: madera natural pulida e hidrolaqueada, porcelanato símil madera o piedra, microcemento de alta resistencia.

• Paredes: pintura látex satinada, revestimientos texturados, placas decorativas y paneles acústicos.

• Techos: cielorrasos de yeso con iluminación indirecta, listones de madera clara, superficies blancas mate.

• Aberturas: aluminio o PVC con doble vidriado hermético para mejorar aislación térmica y acústica.

En colores, dominan las gamas neutras cálidas: beige, arena, greige, blancos rotos y tonos tierra. Comando resumió: “Son colores que no cansan, amplían visualmente el espacio y generan calma".

Cuánto cuesta refaccionar un living hoy

El costo de una refacción varía según el nivel de intervención, el estado previo y la calidad de materiales. Como referencia general, los valores actuales se mueven en estos rangos:

• Refacción básica (pintura, iluminación simple, ajustes menores): desde u$s400 por m2.

• Refacción media (pisos nuevos, cielorraso, iluminación reglamentada, obra seca): entre u$s500 y u$s800 por m2.

• Refacción completa o de alta gama (materiales premium, carpinterías nuevas, tecnología y diseño integral): desde u$s950 por m2.

Desde el lado de los insumos, Staffieri detalló algunos costos orientativos:

• Pisos y revestimientos: entre u$s6 y u$s38 por m2 según gama.

• Aberturas: entre u$s300 y u$s1000 por unidad, según tamaño y tipo de vidrio.

• Pintura e iluminación para un living estándar: entre u$s250 y u$s550 en materiales.

A estos valores hay que sumar la mano de obra, que puede representar una parte significativa del presupuesto final.

Factores que encarecen la obra

Hay decisiones que impactan directamente en el costo. Los especialistas mencionan como principales factores de encarecimiento:

• Porcelanatos importados de gran formato.

• Aberturas con doble vidriado hermético de alta prestación.

• Readecuación de instalaciones eléctricas antiguas que no cumplen normativa.

• Falta de planificación previa y cambios sobre la marcha.

Living Construcción Refacción Propiedades Una vez culminada la renovación, una pareja comienza con la decoración del nuevo living y la distribución de muebles Pexels

Staffieri recomendó: “Un error habitual es comprar materiales en la medida justa. Siempre hay que prever entre un 10% y 15% extra para cortes, roturas o futuras reparaciones”.

Cómo ahorrar sin resignar calidad

En un contexto de precios sensibles, la estrategia de compra es clave. Staffieri sugirió adquirir los materiales lo antes posible para congelar valores y asegurar stock. También recomienda aprovechar promociones bancarias, cuotas sin interés y combos de productos, como kits de iluminación o pintura.

Comando suma otra clave: “Ahorrar no es elegir lo más barato, sino invertir en lo que realmente mejora el confort: buena iluminación, materiales nobles y una correcta relación entre espacio y mobiliario”.

Diseño moderno y valor inmobiliario

Lo moderno hoy no pasa por lo llamativo, sino por lo equilibrado. Plantas abiertas con sectores definidos, iluminación regulable, muebles livianos y una estética atemporal dominan las elecciones. “Un living moderno es el que permite distintos usos sin sobreestimular”, define Comando.

Desde el punto de vista inmobiliario, Correa remarcó que una refacción bien resuelta mejora notablemente la percepción del departamento. Afirmó: “El living es uno de los primeros espacios que se evalúan en una visita. Si está actualizado, ordenado y bien iluminado, el impacto es inmediato”.

Planificación, la clave final

Desde el sector confirmaron que planificar es fundamental. Definir proyecto, presupuesto y alcance antes de empezar evita desvíos y resultados inconsistentes. En un mercado donde cada metro cuenta, el living se consolidó como una inversión estratégica, tanto para vivir mejor como para potenciar el valor del hogar.

Living Construcción Refacción Propiedades La incorporación de materiales naturales y tonos cálidos en pisos y revestimientos responde a criterios de biofilia, una tendencia que busca conectar los interiores con la naturaleza y mejorar el bienestar en los espacios habitados Pexels

Como coinciden Correa y Comando, intervenir el living se convirtió en una de las decisiones más eficientes para mejorar la calidad de vida cotidiana y, al mismo tiempo, potenciar la valorización inmobiliaria de la vivienda.

En esa misma línea, Staffieri, dijo que el verdadero diferencial de una refacción bien ejecutada no está solo en el resultado estético, sino en la planificación técnica y financiera previa. “Hoy el error más frecuente es arrancar sin definir alcances, materiales y cantidades, lo que termina por encarecer la obra. Un living bien pensado combina obra seca, materiales durables y compras anticipadas, aprovechando promociones y evitando desperdicios”.

Según Staffieri, elegir pisos vinílicos WPC o flotantes para obra rápida, priorizar iluminación LED integrada y calcular un margen adicional del 10% al 15% en materiales "son decisiones que permiten controlar costos sin resignar calidad, eficiencia ni valor inmobiliario a largo plazo", concluyó.