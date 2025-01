Inmuebles: el precio de venta subió 6,8% en CABA en 2024

Puerto Madero continúa primero en el podio de los barrios más caros para la compra, con un precio de u$s 6.021 por m2. Le siguen Palermo, con un precio de u$s 3.215 por m2 y Belgrano, con un valor de u$s 3.004 por m2.. Por el contrario, Lugano es el barrio más económico para la adquisición, con un precio de u$s1.007 por m2. Le siguen Nueva Pompeya (u$s1.394 por m2) y Parque Avellaneda (u$s1.510 por m2).

El volumen de escrituras de la Ciudad de Buenos Aires en noviembre fue 41,5% mayor al registrado en el mismo mes del 2023, con un total de 5.755 escrituras. Se trata del mejor noviembre en términos de volumen desde 2017. En noviembre, el 17% de las escrituras fueron realizadas con hipoteca, 4 veces más que hace un año atrás (4%).

Sube el costo de la construcción e impacta en el precio de las unidades en pozo

Por su parte, el costo de la construcción medido en dólares subió un 52,7% en 2024, un factor que impulsa el incremento en los precios de unidades en pozo (u$$ 2801 por m2) y a estrenar (u$s 2.755 por m2). El aumento en el costo de la construcción impacta en el precio final de venta de las propiedades o bien en una caída de la rentabilidad para el desarrollador.

Construir hoy cuesta 3,3 veces más que en octubre de 2020, y un 47,7% por arriba del promedio de 2012-2023. Esto se traduce en una baja de la demanda de obras en pozo. Los compradores, en busca de cuidar el bolsillo, se están interesando más en inmuebles usados cuyos precios aún no escalaron tanto como los emprendimientos nuevos.