La fecha había sido elegida luego de correr la medida de fuerza. Las razones respondían a un reclamo salarial no cumplido en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La Asociación de Trabajadores del estado (ATE) suspendió el paro del próximo lunes 9 de febrero estimado para los aeropuertos del país. La medida respondía a un reclamo salarial no cumplido en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El freno de la medida fue confirmada por el secretario general de ATE Rodolfo Aguiar en X. Allí adelantó que en su lugar se llevará adelante "una reunión en la Secretaría de Trabajo con las autoridades de la ANAC y funcionarios de Gestión y Empleo Público a los efectos de dar tratamiento a las demandas del sindicato".

ATE suspendió el paro en aeropuertos del próximo lunes 9 de febrero Además, subrayó que "como muestra de buena voluntad" desde el sindicato decidieron "dejar en suspenso la medida de fuerza de 24 horas prevista" y "confiar en que este ámbito de diálogo sea una instancia que permita resolver el conflicto".





Para finalizar, advirtió que "luego de los resultados de ese encuentro, evaluaremos cuáles son las acciones a seguir".

ÚLTIMO MOMENTO!!

ATE SUSPENDE EL PARO DEL PRÓXIMO LUNES 9 EN AEROPUERTOS!!



— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) February 6, 2026 ATE corrió el paro en aeropuertos por una exigencia legal, pero mantiene medidas que ya afectan los vuelos La protesta nacional de ATE en los aeropuertos estaba prevista para este lunes 2 de febrero, pero quedó en suspenso por razones legales. Sin embargo, el conflicto con la ANAC persistió y el sindicato había movido el paro general al lunes 9 de febrero.

El trasfondo del conflicto está vinculado a un reclamo salarial no cumplido en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Desde el gremio denunciaron que el Gobierno retrotrajo un aumento que ya había sido liquidado en los recibos de sueldo, correspondiente al adicional por “racionamiento”, y además no acreditó los haberes en la fecha prevista. “El Gobierno tomó la incomprensible decisión de revertir un aumento ya acordado, reliquidar los salarios y dejar a los trabajadores sin cobrar”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, al explicar el alcance de la medida.

